花錢又費心！7成民眾曾追星疲憊　喜歡「這類型」最累人

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雖然「推し活」的內容沒有特別規範，從觀看作品、購買周邊商品、在網路上撰文推廣，到參加演唱會、見面會等活動，甚至是買下車站的燈箱廣告都能算是「推し活」，還有粉絲會透過帶偶像周邊外出拍照，或是拿周邊商品製作「痛包」（指裝飾著動畫、漫畫、偶像等喜歡角色週邊商品的包包），或是在自宅舉辦「偶像不在的生日會」、用大量周邊在自家打造出「祭壇」，享受偶像在身邊的感覺，這些舉動也是「推し活」的一種。
不過不論是參加線上、實體的活動，或是購買周邊，都需要花費不少金額，有30歲的上班族就透露一個月可能就會投入上百萬日圓追星。《日本電視台》的節目《スッキリ》曾經做出調查指出，去年日本的偶像、動漫相關市場總規模高達4300億日圓，而這些全都算是潛在的「推し活」市場。
雖然不少民眾在透過追星，能夠感受到幸福感，現實生活中的疲勞、不滿也能藉此一掃而空，但也有不少人在追星活動中，漸漸感受到疲憊、迎來低潮期，而日本將之稱為「推活疲憊」（推し疲れ）。
經營網路行銷公司「update」的「otalab」網站先前從全日本找來共1088人的10至60歲的「推活女子」（參加追星活動的女性）進行調查，近來公布結果，發現會參加追星活動以30多歲女性佔多數，約有40.2%，其次為20多歲女性，佔了約34.5%。
不過「我推」的範圍十分廣泛，從一般偶像團體、演員、體育選手、聲優、動畫漫畫角色，到近年來出現的YouTuber、VTuber都能成為對象。調查結果顯示，有四成的推活女子喜歡偶像而進行「推活」，接著則是喜歡藝術家、動畫漫畫角色、演員，喜歡YouTuber的推活女子僅佔5%，最少的則是喜歡VTuber的推活女子，僅佔了2%。
但不管喜歡「我推」對象是誰，在接受調查的推活女子中，就有70%的人曾經在參加「推活」時感到疲憊。若以類別來進行統計，喜歡VTuber的推活女子中就有高達81.8%的人，是所有類別最多，而最少的則是喜歡YouTuber的類別。
雖然YouTuber跟VTuber都是以影音為主進行活動，但卻出現了驚人差距。otalab認為，這可能與兩者的「距離感」有關，因為YouTuber是以剪輯好的影片為主，而VTuber則是幾乎每天進行實況直播、與聊天室來跟粉絲進行互動。
otalab也調查了「何時會感到推活疲憊」等問題，最多人覺得「花太多錢的時候會很累」，另外也有人認為「有許多活動消息但自己無法參加時會很疲憊」，「跟其他粉絲的社交關係」、「跟其他人比較推活」等原因也都是感到疲憊的原因。
由於不少人從自己喜歡的「推」得到活力，並有精神繼續在現實生活中打拚，因此有半數以上對於「推活」感到疲憊這種結果，令外界十分意外。不過有許多人在感到「推活疲憊」時，會嘗試減少進行「推活」的時間，或是暫時不舉行「推活」，也有人會減少「推活」花費，來緩解疲憊感。otalab分析，由於進行「推活」的時間越長，就越容易花心思在「推」的身上，而這也是造成「推活疲憊」的原因之一。
網路新聞網站「ねとらぼ」表示，雖然「推活」可以讓自己感到心情換然一新，成為生活中的潤滑劑，但是在參加追星活動的同時，所花費的金錢與時間，以及與「推」或是其他粉絲之間的距離反而容易讓精神感到疲勞，應適度的參加，才能夠讓進行「推活」的時間長久。