「2024壯大時力關鍵一戰！」王婉諭接黨主席提4改革任務

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王婉諭同時分享自己一路走來的心路歷程。她回憶，2016年時代力量首度在國會斬獲5席立委，當時的自己只是一個平凡的全職媽媽，生活圍繞著孩子們打轉，對於公共事務雖偶有關心，卻都沒有涉入太深，僅止步於一個小小市民對於台灣社會、對於政府政策的期盼。但也在同一年，不幸的事件發生在她的家庭中，那（小燈泡事件）是生命中難以承受的創傷，更令她感到挫折的，是這個國家並不正視這個社會所生的病，放任社會安全網的持續破洞，危害到許多無辜、勤勤懇懇的小市民，於是她最終選擇留下來，留在這塊深愛的土地。
王婉諭指出，2019年接受時力徵詢投入不分區立委，一路至今，投入政治領域不知不覺已經過了三年，她始終相信，時代力量存在的價值，就是為所有無法發聲的人，爭一口氣。
王婉諭表示，時代力量不會因為一次的挫敗而一蹶不起，相反的，會接受民意的洗禮，重拾人民的信任。這三年走來，一路顛頗，許多人看衰時代力量，也有許多人認為她會離開這個政黨，但她不僅選擇留下來，更決定要扛起這個政黨，繼續往前走。王婉諭有自信的說，「在居住正義、勞動權益、交通安全、社會安全等領域，時代力量毫無疑問是第一品牌。」
王婉諭強調，在即將而來的挑戰中，有四項主要的改革任務必須要進行，第一、 擴大連結，向社會各界賢達取才學習；第二、凝聚共識，確立時力的政治路線與政策綱領；第三、面向人民，提出具體可行的民生經濟主張；第四、爭取支持，組建選戰團隊迎戰2024。
王婉諭喊話，2024年是壯大時代力量的關鍵一戰，她懇請所有台灣的人民，請相信時代力量，讓理想繼續實現，讓改革繼續發生。
時代本月初進行第4屆決策委員選舉，15位新任決策委員依票數高低分別為宋國鼎、吳韋達、陳椒華、王婉諭、邱顯智、張衞航、賴嘉倫、陳志明、周偉航、蔡惠婷、白卿芬、林彥甫、林易瑩、湯茹婷、簡智翔；3位候補決策委員為陳慶元、高偉淇、王景弘。