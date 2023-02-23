228連假記得補貨！愛買全館滿額9折 生鮮滿500元送50元
228連假即將到來，家裡的日用品快用完了嗎？趕緊去量販店補貨有好康！迎戰228檔期各大量販狂撒優惠，愛買2/25（六）限時一天單筆消費滿2千元享9折回饋！2/26(日)生鮮全品項滿500元送50元生鮮現金抵用券；2/25至2/28電視、冰箱、洗衣機促銷價再95折，寢具、毛巾、抱枕、坐墊滿2000元送200元、鞋類商品滿2000元送200元，再加上《春季購物節》檔期祭出專櫃保養品、開架保養品等優惠商品吸客。同時全聯實體門市在228連假期間，推出消費者最愛的哈根達斯13種口味均一價199，相揪大家一起來吃冰。
記者鍾怡婷/綜合報導
愛買量販2/25(六) HAPPY GO會員全館萬件商品任挑任選，單筆消費滿2千元享9折回饋，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元！2/26(日)生鮮全品項滿500元送50元生鮮現金抵用券，單筆最高回饋250元，大家把握機會把冷凍或高單價的生鮮買回家囤，可省下一些買菜金。
此外，愛買量販《春季購物節》2/24(五)~3/9(四)開跑，專櫃保養名品在愛買線上購物蝦皮商城平台、板橋南雅店和桃園店同步開賣，有巴黎卡詩、蘭蔻、雅詩蘭黛、契爾氏、植村秀、SABON等品牌精選夯品，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ML特價1799元，相當於市價43折，蘭蔻超未來肌因冰珠亮眼粹航空版特價1350元，而SABON沐浴油則只要899元，2/25(六)當天到指定實體賣場選購同享滿2千享9折優惠，超級划算。
同時，全聯實體門市2/23至3/5有哈根達斯冰箱的實體門市，特別推出473ml（部分口味420ml）哈根達斯限時促銷199元，口味包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力X草莓巧脆、西瓜草莓、香草X芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕13種指定口味。2/24~2/28「春遊品咖趣」活動推出OFF COFFEE美式、拿鐵、阪急麵包、大盛系列阪急麵包，分批取貨每組500元，任2組滿千享10%回饋，美式咖啡最低一杯不到20元，自帶杯再省8元，等同只需要半價（原價25元）。