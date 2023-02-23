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宏匯打造新竹高鐵站前雙塔　楊文科：國際級地標帶動產業

▲宏匯集團去年與環球購物中心，共同拿下高鐵新竹站專一地上權招商案最優申請人資格，今天與交通部鐵道局完成簽約儀式，將打造站前雙塔。（圖／新竹縣政府提供）
▲宏匯集團去年與環球購物中心，共同拿下高鐵新竹站專一地上權招商案最優申請人資格，今天與交通部鐵道局完成簽約儀式，將打造站前雙塔。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

交通部鐵道局「高速鐵路新竹車站特定區開發經營案」，由宏匯集團與環球購物中心股份有限公司共同組成宏匯企業聯盟獲最優申請人資格，今（23）日交通部鐵道局與宏匯竹高股份有限公司舉辦簽約儀式，新竹縣長楊文科受邀與交通部鐵道局長伍勝園、交通部次長胡湘麟、宏匯竹高公司董事長許昆泰等人一同見證歷史性的一刻，未來新竹高鐵前將打造南北雙塔辦公大樓，空橋串連大樓及水圳森林公園，打造未來新竹中央公園。

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楊文科說，偉大城市需要一座國際級地標，宏匯建雙塔大樓就是如此，感謝宏匯投資興建，將帶動新竹地區產業發展，未來都市設計審議、變更都市計畫等，縣府會全力協助配合，希望早日完成，縣府也會持續興建總圖書館、美術館等設施，相信能讓鄉親不只安居樂業，要讓大家感到光榮，同時積極規劃產業用地，讓所有產業進駐，持續朝科技首都邁進，大家攜手努力，讓新竹縣更不一樣。

▲楊文科說，偉大城市需要一座國際級地標，宏匯建雙塔大樓就是如此，感謝宏匯投資興建，將帶動新竹地區產業發展。（圖／新竹縣政府提供）
▲楊文科說，偉大城市需要一座國際級地標，宏匯建雙塔大樓就是如此，感謝宏匯投資興建，將帶動新竹地區產業發展。（圖／新竹縣政府提供）
本案土地面積約1.5萬坪，最大總樓地板面積達3.24萬坪，將成為新竹最高地標建築，為高鐵新竹站區塑造新門戶及新意象。預計將打造永續智能辦公大樓、車站型智能商場及供公眾使用停車場，並以未來之心Gateway Plaza為開發定位，以完善站區服務機能，提升旅客及交通服務品質，全區以空橋串連南北兩棟大樓與周邊商業設施、公園綠地，打造友善人行空間。


宏匯竹高公司董事長許昆泰說，目前規劃設計已完成，希望最短時間向縣府取得建照，本案地上權計畫期間70年，預計投入155億元。工程分兩期進行，第一期包含26層的北棟大樓，預計116年完工，但會努力將工期縮短至3年內；第二期則包含42層的南棟大樓，將於118年完工。未來開發案營運後，除為交通部鐵道局及政府創造收益，也預計創造1萬個以上就業機會。

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