宏匯打造新竹高鐵站前雙塔　楊文科：國際級地標帶動產業

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楊文科說，偉大城市需要一座國際級地標，宏匯建雙塔大樓就是如此，感謝宏匯投資興建，將帶動新竹地區產業發展，未來都市設計審議、變更都市計畫等，縣府會全力協助配合，希望早日完成，縣府也會持續興建總圖書館、美術館等設施，相信能讓鄉親不只安居樂業，要讓大家感到光榮，同時積極規劃產業用地，讓所有產業進駐，持續朝科技首都邁進，大家攜手努力，讓新竹縣更不一樣。
本案土地面積約1.5萬坪，最大總樓地板面積達3.24萬坪，將成為新竹最高地標建築，為高鐵新竹站區塑造新門戶及新意象。預計將打造永續智能辦公大樓、車站型智能商場及供公眾使用停車場，並以未來之心Gateway Plaza為開發定位，以完善站區服務機能，提升旅客及交通服務品質，全區以空橋串連南北兩棟大樓與周邊商業設施、公園綠地，打造友善人行空間。
宏匯竹高公司董事長許昆泰說，目前規劃設計已完成，希望最短時間向縣府取得建照，本案地上權計畫期間70年，預計投入155億元。工程分兩期進行，第一期包含26層的北棟大樓，預計116年完工，但會努力將工期縮短至3年內；第二期則包含42層的南棟大樓，將於118年完工。未來開發案營運後，除為交通部鐵道局及政府創造收益，也預計創造1萬個以上就業機會。