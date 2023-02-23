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50歲鄭秀文「裸背刮痧」全血色！操勞原因曝：辛苦也值得

▲鄭秀文日前分享刮痧後的照片，把大家通通嚇壞，也能看出天后背後所付出的努力。（圖／翻攝鄭秀文IG）
▲鄭秀文日前分享刮痧後的照片，把大家通通嚇壞，也能看出天后背後所付出的努力。（圖／翻攝鄭秀文IG）

娛樂中心/綜合報導

香港女神級歌手鄭秀文，不僅是歌壇天后，在電影、戲劇上都有優異表現，也極具個人特色，被外界譽為「百變天后」。近日，鄭秀文就曬出恐怖的裸背刮痧照，宛如進擊的巨人，也能看出這位天后背後的付出有多麼驚人。

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鄭秀文昨（22）日在IG限時動態曬出自身的裸背照，結果紅通通的一片，滿滿的都是刮痧痕跡，畫面相當驚悚，再加上她原本纖瘦的身型，宛如日本動漫《進擊的巨人》一樣，讓人感到心疼。此外，鄭秀文也留下「Tired」的英文，透露出疲累的心聲。

▲鄭秀文並非第一次刮痧變成這樣，也讓粉絲讚嘆，真的是用生命在賺錢。（圖／翻攝鄭秀文IG）
▲鄭秀文並非第一次刮痧變成這樣，也讓粉絲讚嘆，真的是用生命在賺錢。（圖／翻攝鄭秀文IG）
事實上，可以從鄭秀文近幾天的IG貼文看到，50歲的她行程滿檔，不僅飛到外地工作，還和團隊們熬夜開會，接著現身澳門參加商演，19日更跑香港紅勘擔任好友梁詠琪的演唱會嘉賓，直到刮痧當天，還不忘在IG分享她替電影《流水落花》跑宣傳的照片。

據悉，鄭秀文能歌善舞，被封為「百變天后」的背後相當辛苦，常常工作到半夜凌晨，依舊可以抽出時間與粉絲們互動，獨自經營社群平台，過去也曾分享過驚人的刮痧照片，但她仍充滿喜悅的表示，即便身體疲倦，「不過做自己喜歡的事，再辛苦也值得！」也讓不少粉絲直呼：「天后是真的用生命在賺錢。」


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