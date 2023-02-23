南部缺水嚴重　國民黨團喊話政府：速提因應措施

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曾銘宗說，新竹頭前溪河水乾涸，「豆腐岩」成了豆腐乾，他質疑，這會不會預告北部也將面臨缺水問題？事實上，早在蔡政府106年執政後，就推出《前瞻基礎建設條例》，預算高達8400億元，條例第一條就明文規定「為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設。」
曾銘宗指出，《前瞻基礎建設條例》所訂的前瞻基礎建設有8項，其中第3項是「水環境建設」，從106年到現在，已經編列了1807億元，請問蔡政府，錢都花到哪裡去了？現在連用水都缺水還「前瞻」？蔡政府在110年3月初，突然醒過來，提出「10年增水11噸計畫」，預計砸下160億元，每年增加11噸水，相當於台灣3個月用水量，請問現在進度呢？錢都花下去了，似乎沒有看到具體效益。
曾銘宗表示，國民黨團質問蔡政府，目前除了缺蛋、缺藥，是不是很快就要面臨缺水、限水問題？國民黨團基於為2300萬國人請命，也為了產業發展，具體要求政府盡速採取因應措施，確保2300萬民眾民生用水需求，並積極協助產業發展。
國民黨團書記長謝衣鳯表示，根據水利署公布昨全國各水庫蓄水率，嘉義曾文水庫23.6%、台南烏山頭水庫44%，這代表南部水情嚴峻，尤其以台南最為嚴重；為因應台灣現在降雨量，出現30年來最少，經濟部將在3月1日啟動抗旱措施。
謝衣鳯表示，台灣缺水又缺電，人民生活大不易，尤其是台南目前水情，已經出現必須減量供水的橘燈，台南市民將面臨用水嚴峻的考驗；高雄60天來幾乎一滴雨也沒下，南部遭受30年來最嚴重乾旱，台南科學園區附近一座透天別墅建案，原本標榜湖景第一排，坐擁水色美景。但現在台南水潭已經乾涸了，看到得只有乾裂的土地。
根據水利署台灣各區水資源經理基本計畫，謝衣鳳說，從106年到111底累計增加日197萬噸水源，但仍舊遠水救不了近火，像是北部翡翠水庫蓄水率有85.1%、石門水庫80%、寶山第二水庫76.2%，但都沒有辦法供應台南和嘉義用水，謝衣鳯要請教陳內閣，要如何解決？
謝衣鳯指出，《氣候變遷因應法》在今年1月10日三讀通過，本來期待《氣候變遷因應法》通過之後，就代表了政策啟動，政府對於氣候變遷、水情變化都能夠有所因應，結果卻是法通過，執行人力、部會統合仍未到；。氣候變遷首當其衝就是水情，週期越來越短的乾旱或暴雨，將會造成人民生命與財產損失，行政院該如何因應？不讓國人深受乾涸之苦？
國民黨立委費鴻泰則根據台電111年所公布水力發電量統計指出，很明顯就能看到7-10月水力發電量減少，而水力發電佔全發電量不到2%，核二廠2號機將在3月除役，包括台灣工商團體、美國商會、歐洲商會等，都非常關心台灣電力是否足夠？猶記得新竹科學園區，曾發生過一車車水車運往園區畫面，可見水源充裕與否，關係到科技產業的運作。而台灣地形不適合儲存大量的水源，但王美花打包票，去年就有調度相關機組、處理水利調度，不會有缺電問題。
費鴻泰質疑，水都沒了，怎麼調度發電？最近國內GDP已經調降為2.12%，若再出現缺水、缺電問題，可預估GDP不會超過2%，正告王美花不要再愚弄國人，蔡英文總統必須嚴肅面對國內缺水又缺電的危機。
國民黨立委藍委賴士葆痛批，王美花不懂經濟、不懂電，更搞不好水的問題，上任之後水、電都管不好，台灣地形不適合蓄水，也不是今天才有的事情，過去都可以迎刃而解，到了王美花就不時出現缺電、缺水問題？
賴士葆明確指出，經濟部對台灣水資源管理有三大問題，一是水庫淤積嚴重。現在全國水庫淤積到底清了多少？二是管線老舊，漏水率高。現在全國仍有13%漏水率，該如何改善？三是水費低，不珍惜。用水大戶的水費未能調高，卻由全民平均負擔。南臺灣缺水問題，王美花必須負最大責任。
國民黨團副書記長陳以信說，台灣已有1272天沒有颱風登陸，南部地區上一次降下200毫米雨量，是在558天之前，這也造成南台灣面臨30年來最嚴重的乾旱。根據經濟部水利署公布今天全國各水庫蓄水量，顯示中南部各水庫進水量都常低，包括嘉義仁義水庫32.4%、嘉義蘭潭水庫42.1%、台南白河水庫21.3%、嘉義曾文水庫23.6%、台南烏山頭水庫44%。
陳以信指出，嘉義、台南兩座水庫，是負責灌溉嘉南平原農作物主要水源，一旦缺水，直接影響農作物種植與收成。目前嘉南地區第一期稻作已經全面休耕，農委會祭出20億元補助農民，但農委會陳吉仲主委難道忘記了嗎？根據《水利法》農業用水供水順位，優先於工業用水，現在出現供水問題，政府不該先調配給農業使用？蔡政府難道到忘記「民以食為天」？缺水就犧牲農業用水，農委會主委陳吉仲是否已經觸犯了《水利法》相關規定？
最後，陳以信強調，經濟部面臨嚴重水情，早在111年8月16日就已經啟動「防旱作業」，11月成立「旱災緊急應變小組」，但真的有未雨綢繆、早該準備了？緊急應變了半年，還是發生缺水問題。緊急應變小組應該要做的工作，包括開源、節流、調度和備援。
陳以信表示，開源部分包括人工湖、再生水和水庫清淤；節流部分包括降低漏水率、更換老舊管線；調度部分必須考量北水如何南用，王美花去年曾說要增加區域水源調度支援能力，結果呢現在甚至連備援都沒有。