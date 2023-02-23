接見土耳其震災搜救隊　蔡英文：謝謝你們讓世界看到台灣

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蔡英文表示，台灣搜救隊在時差、艱困的天氣及搜救環境之下，展現出專業搜救能力，成功救出受困民眾。這些消息讓全體國人都非常振奮和感動。「各位都是台灣英雄，台灣以你們為榮」。
蔡英文也感謝搜救隊同仁，讓世界看到台灣。在這次任務中，台灣國際搜救隊首度受到受災國接待撤離中心的指派，在災區現場建立分區指揮協調中心。另外，在聯合國國際搜救現場的協調網路平台，台灣也首度名列其中。這些都是重大的里程碑，不僅展現了「Taiwan can help」精神，更讓台灣成為世界的台灣。
蔡英文提到，除了第一線的搜救隊員，還有來自政府和民間的許多夥伴都共同協助救災任務。包括隨行醫護人員，提供後勤、運輸支援的賑災基金會、長榮航空公司、世界台灣商會聯合總會、台灣消防發展與交流協會等單位以及各部會同仁。她要感謝大家的付出，讓搜救任務順利完成，也讓各項救援裝備及救難物資，可以送到需要幫助的土耳其朋友手上。
蔡英文說，相信透過這次經驗，未來能夠建立更有效率的整備和出勤模式。政府會持續努力，給大家最大的支持，也要讓台灣面對各種挑戰時，都能更有韌性，也更有應變能力。
她也代表台灣人民，向土耳其駐我國大使貝定可（Muhammed Berdibek）以及所有受到震災影響的朋友致意，衷心期盼土耳其的災區能夠早日重建復原、恢復正常生活。
蔡英文表示，這次任務，台灣搜救隊隊員表現非常傑出，5隻搜救犬的表現也很亮眼。今天，她準備了禮物給他們，也帶了同樣是搜救犬出身的「樂樂」來向學弟學妹說辛苦了。並再次感謝所有夥伴的努力。
訪賓一行尚包括土耳其駐我國大使貝定可，由行政院政務委員暨賑災基金會董事長張景森、內政部次長花敬群、外交部次長俞大㵢陪同，赴總統府與蔡英文會面，總統府秘書長林佳龍也在座。