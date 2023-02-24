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夢幻跨界聯名！麥卡倫推「007限量版」　展現神秘英倫風

▲6款不同主題包裝的「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年限量版威士忌」在台灣開賣。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲6款不同主題包裝的「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年限量版威士忌」在台灣開賣。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

1962年，原本僅存於小說字裡行間、神祕瀟灑的英國秘密情報員007詹姆士．龐德（James Bond），首次躍上電影院大銀幕，成為全球影史家喻戶曉的系列作品。2022年適逢電影60週年的里程碑，同樣來自蘇格蘭群島的頂級威士忌麥卡倫與電影攜手合作，推出6款不同主題包裝的「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年限量版威士忌（The Macallan  James Bond 60th Anniversary）」，並將於即日起正式抵台販售，神秘英倫風的限量版酒標，是007影迷不可錯過的收藏品！

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▲6款不同主題包裝的「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年限量版威士忌」在台灣開賣。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲探索不同年代的詹姆士．龐德系列電影場景，呈現於分別代表不同年代的6款瓶裝設計上。（圖／記者鍾怡婷攝）
探索不同年代的詹姆士．龐德系列電影場景，呈現於分別代表不同年代的6款瓶裝設計上，從《霹靂彈》的穿戴式噴射器背包，《007：海底城》的海底實驗室，到《007：明日帝國》的隱形船，以及《007：空降危機》中的童年宅邸「空降莊園」，將詹姆士．龐德系列廣受喜愛的電影經典場景呈獻在麥卡倫「詹姆士．龐德60週年限量版威士忌」創意包裝上，全系列六款若一次入手，附有神秘特工必備手提箱，使收藏更具質感。

此款威士忌風味上，帶有清爽的檸檬和萊姆香氣，細細品聞還有微微香草加上椰子氣息；口感帶有碎橙皮及雪酪氣泡口感，接著出現的是木質調、生薑辛香風味，最後帶有黑巧克力、無花果及蜂蜜蘋果派風味，有複雜的多層次風味，酒精濃度在恰如其分的43.7%，業者更近一步透露，濃度尾數的「7」，正是麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell為了007系列留下的小創意，一步步帶大家進入詹姆士．龐德的情報員世界。

▲透過「電影中的麥卡倫」詮釋出經歷60年來時代的變遷。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲透過「電影中的麥卡倫」詮釋出經歷60年來時代的變遷。（圖／記者鍾怡婷攝）
詹姆士．龐德系列電影共累計 25 部，前後由6位演員相繼領銜主演，每位各自展現不同面向的魅力，角色特質皆維持一致，以極具智慧的應變能力迎接各種變化與挑戰的同時，始終捍衛其核心價值的精神。而在系列電影中常出現麥卡倫單一麥芽威士忌的身影，像在《007：空降危機》中，詹姆士．龐德細細品味的「麥卡倫珍稀系列1962年威士忌」，便是向007系列電影元年致敬的例子。電影中一再出現的麥卡倫威士忌身影，展現出詹姆士．龐德偉大的非凡品味，因而造就兩大巨擘的跨界合作，誕生出此極富創造力和跨時代的經典鉅作。

此外，極具收藏價值的酒款，還有《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》，台灣首發42瓶開賣，全球限量1134瓶，由品牌首席釀酒師Laura Rampling巧手釀製，結合唯一英國在地生產Dartington Crystal手工訂製水晶酒瓶，用精湛的吹製技法，打造出每件風格獨特的水晶製品，並會在每件作品蓋上品牌專屬標章，象徵40年匠人工藝的不凡認證，希望將每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌，打造成有如限量藝術品般的存在。

▲《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》，台灣首發42瓶開賣，全球限量1134瓶，由品牌首席釀酒師Laura Rampling巧手釀製
▲《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》，台灣首發42瓶開賣，全球限量1134瓶，由品牌首席釀酒師Laura Rampling巧手釀製。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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