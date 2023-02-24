夢幻跨界聯名！麥卡倫推「007限量版」　展現神秘英倫風

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此款威士忌風味上，帶有清爽的檸檬和萊姆香氣，細細品聞還有微微香草加上椰子氣息；口感帶有碎橙皮及雪酪氣泡口感，接著出現的是木質調、生薑辛香風味，最後帶有黑巧克力、無花果及蜂蜜蘋果派風味，有複雜的多層次風味，酒精濃度在恰如其分的43.7%，業者更近一步透露，濃度尾數的「7」，正是麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell為了007系列留下的小創意，一步步帶大家進入詹姆士．龐德的情報員世界。
詹姆士．龐德系列電影共累計 25 部，前後由6位演員相繼領銜主演，每位各自展現不同面向的魅力，角色特質皆維持一致，以極具智慧的應變能力迎接各種變化與挑戰的同時，始終捍衛其核心價值的精神。而在系列電影中常出現麥卡倫單一麥芽威士忌的身影，像在《007：空降危機》中，詹姆士．龐德細細品味的「麥卡倫珍稀系列1962年威士忌」，便是向007系列電影元年致敬的例子。電影中一再出現的麥卡倫威士忌身影，展現出詹姆士．龐德偉大的非凡品味，因而造就兩大巨擘的跨界合作，誕生出此極富創造力和跨時代的經典鉅作。
此外，極具收藏價值的酒款，還有《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》，台灣首發42瓶開賣，全球限量1134瓶，由品牌首席釀酒師Laura Rampling巧手釀製，結合唯一英國在地生產Dartington Crystal手工訂製水晶酒瓶，用精湛的吹製技法，打造出每件風格獨特的水晶製品，並會在每件作品蓋上品牌專屬標章，象徵40年匠人工藝的不凡認證，希望將每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌，打造成有如限量藝術品般的存在。
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