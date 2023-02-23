促台柬經貿合作 台灣專案管理學會與柬埔寨第二家園簽約
台灣專案管理學會（TPMA）與柬埔寨第二家園計劃﹙簡稱CM2H﹚今（23）日在民主進步黨高雄市黨部主委許智善的見證下，正式簽署合作合約書。許智善表示，對雙方合作持樂觀其成態度。
記者陳美嘉／高雄報導
台灣專案管理學會理事長李仟萬今年元月率團前往柬埔寨成立「TPMA專案管理學會柬埔寨服務處」，並與柬埔寨第二家園計劃達成深度合作意向。台灣專案管理學會柬家園計劃營運長楊屏邑表示，TPMA會與CM2H合作，是因CM2H是獲柬埔寨內政部官方核可，台人若申請CM2H成功，可獲柬埔寨長期居留身分十年，第五年後更可以申請柬埔寨護照，是柬埔寨政府認可的唯一途徑。
楊屏邑指出，台灣跟柬埔寨目前還沒有正式邦交，CM2H為加強台柬的經貿合作，計畫五月在高雄設立商務中心，定期舉辦兩地的商務交流活動，加強兩地商務往來，提供台灣投資人安全、便捷的協助，包括柬埔寨當地的法律問題、當地最新稅務資訊，以及公司註冊、專利申請等協助，促進兩地國民外交。
CM2H項目總監林濠斌表示，柬家園計劃於去年七月正式推出，讓海外投資人可以申請長期居留簽證及護照，使外商有穩定的居留身份，長期於柬埔寨發展業務。這次與TPMA合作，將藉助其專業，幫助台灣的企業家及管理人才，全面了解柬埔寨的發展及投資優勢。