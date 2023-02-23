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日智庫兵推「台灣有事」：美日台慘勝、共軍傷亡至少4萬

▲日本智庫進行共軍企圖侵台的兵棋推演，結果與華府智庫類似，以共軍落敗、美日台慘勝收場。圖為日本航空自衛隊與美國空軍在沖繩聯合演訓。（圖／取自PACAF推特）
▲日本智庫進行共軍企圖侵台的兵棋推演，結果與華府智庫類似，以共軍落敗、美日台慘勝收場。圖為日本航空自衛隊與美國空軍在沖繩聯合演訓。（圖／取自PACAF推特）

國際中心楊智傑／綜合報導

中美關係與台海危機在地緣政治日益緊張下，成為全球不容忽略的重要問題。今年一月美國華府智庫進行的兵棋推演一時成為輿論焦點後，日本智庫同樣實施「台海危機兵棋推演」，得出結果同樣以美、日、台將付出嚴重代價，慘勝中國解放軍告終。

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華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）今年一月主持的兵棋推演（wargame），是近幾年最大規模的台海戰爭模擬之一，且有別於過去多次「北京戰勝，拿下台灣」結果，該模擬推演以共軍落敗收場，引發各界關注。日本智庫「笹川和平財團」在1月18至21日也進行了相同的兵棋推演，分別以美國、日本、中國、台灣4個陣營進行軍推模擬，並邀請日本學者專家、前日本自衛隊軍官與美方研究人員約30人參與。

兵推報告假定北京於2026年對台發動戰爭，解放軍特設「台灣戰區司令部」建制企圖登陸台灣，而日本在「台灣有事」情況下，由首相宣布國家進入「非常事態」與美國共同從事軍事活動與中國對峙。

從結論上來看，日本智庫兵推結果與華府智庫類似。在解放軍發動戰爭後，日本以戰損自衛隊144架軍機、15艘軍艦與2500人傷亡的結果，與美軍戰損400架軍機、19艘軍艦與10700人傷亡，以及國軍戰損18艘軍艦、200架軍機與包括遭共軍俘虜在內的13000人傷亡為代價，換取成功擊退共軍的勝利，戰鬥預計將在兩周多內結束。

▲日本智庫進行「台灣有事」兵推並將戰損結果列在報告中。（圖／NOWnews 國際中心製圖）
▲日本智庫進行「台灣有事」兵推並將戰損結果列在報告中。（圖／NOWnews 國際中心製圖）
兵推假定共軍在2026年設立「台灣戰區司令部」發動戰爭，在美軍投入新型戰鬥機與核動力航空母艦、日本全國進入非常事態下，日本政府同意美方從駐日美軍基地、部分自衛隊基地及沖繩縣和九州等地的民間機場啟動軍事戰鬥行為，解放軍則投注大規模航空、海艦等戰力。

兵推想定中國會攻擊美軍運用的自衛隊基地，日本政府將研判攻擊危及本國，同樣出動海上自衛隊護衛艦與航空自衛隊F-35匿蹤戰鬥機，對共軍發動飛彈攻擊，最終美、日等國將成功掌握台灣上方制空權，中國將會因為「解放軍軍事物資補給中斷」屈居劣勢乃至落敗，最終大量折損包含252架軍機（包含168架戰機、48架運輸機）、156艘軍艦（含2艘航艦），以及將近4萬名共軍官兵傷亡。

▲日本航空自衛隊今天出動第2航空團的4架F-15戰機，與美方派遣的第35戰鬥機聯隊2架F-16戰機，共同進行各項戰術訓練。（圖／翻攝自航空自衛隊推特）
▲日本航空自衛隊與美方共同進行各項戰術訓練。（圖／翻攝自航空自衛隊推特）
智庫高級研究員渡部桓雄指出，儘管美、日、台在軍事力量上受到很大損失，但戰爭結果證明美日台3方能使中國無法在軍事上壓制台灣，不過美、日的智庫兵推都是基於各國目前擁有的軍備能力進行推演，趁現在假定了戰爭爆發後得到大規模損失的結果，可以為此做好萬全準備。

另外，渡部桓雄也強調，在兵棋演習內中國會試圖避免與美國真的爆發軍事衝突，兵推指出中國也會盡力試圖在「沒有實際軍事對抗」的情況下統一台灣。

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