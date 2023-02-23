下一個就是你！張孝全再攜手李沐 親揭《器》官買賣祕辛
電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的監製梁宏志擔任製片人，再度和導演簡學彬合作新電影《器子》，並由男神張孝全與李沐繼口碑出色的影集《誰是被害者》後再度合作，聯手台灣多位實力派的婁峻碩、黃建瑋、薛仕凌、尹昭德、程雅晨、游安順、于子育等人共同合作，揭開「器官買賣」祕辛。電影曾在去年開拍，但受疫情影響延拍2次，日前終於在基隆重啟開機。
記者黃雅琪/綜合報導
《器子》劇情由一場殺人直播開始，犯案面具人對著鏡頭預告「下一個就是你！」似真還假的網路影像突然從遙遠的彼端化為身邊的真實情境。電影藉由殺人直播和器官買賣的議題，勾勒社會因物化而血腥冷酷的一面。殺人直播雖殘暴，卻隱含著復仇者的血淚以及父愛的執著，他對抗的是由金錢、權勢、暴力所組成的犯罪網絡，而在某些權勢者眼中，人可以被視為是物件，為了移植器官賺取暴利而存在，成為買賣標的，被稱之為「器子」。
《器子》日前在基隆的寒風中宣布開鏡，男女主角張孝全、李沐及黃健偉和新生代演員程雅晨及吳承洋都一起到場進行開鏡儀式。張孝全說：「我小時候在基隆住過一段時間，很多街道都很熟悉，所以來基隆拍戲感覺特別親切。」李沐則很開心可以再次和張孝全、婁峻碩合作：「很喜歡《器子》的故事與要傳達的訊息，希望電影拍攝順利，已經開始期待在戲院與觀眾見面。」
《器子》故事描述，張孝全扮演的張其茂，女兒在3個月大時疑似被販嬰集團偷走失蹤，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄，出獄後查出女兒是落入活摘器官集團，成為被取走心臟的「器子」。他悲憤難當，對犯罪集團連翻展開以暴制暴的復仇行動，但發現女兒可能還活在人世，於是展開營救女兒的險途。