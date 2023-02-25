郭台銘的堅持！鴻海全球廠區有土地公保庇 劉揚偉也拜
日前鴻海集團歡慶49周年，創辦人郭台銘從做模具起家，到後來代工製造與現在的創新式整合設計製造服務，於全球各地都有鴻海廠房，而大家不知道，其實全球廠區裡都有一個神明廳，供奉著土地公神明，包含新加坡廠區、印度廠區、馬來西亞廠區等地，董事長劉揚偉每逢初二、十六就虔誠敬拜，平時神明廳也開放給幹部與員工，希望讓大家在工作上、生活上遇到困難時都能順利順心。
記者許家禎／台北報導
鴻海集團創辦人郭台銘是虔誠的信徒，小時候與家人們曾借住過板橋慈惠宮，長大創業後即使集團事務忙碌，依舊會抽空回去參拜，尤其每年正月初一他都會與家人們回去向媽祖祈福。郭台銘不只拜媽祖也篤信關公，曾贊助山西運城解州關公來台，自己親自前往山西接駕，有重要場合時，也會配戴關公加持過的金黃色圍巾，象徵過關斬將、無往不利。
如今郭台銘雖然卸下集團第一線的位置，但虔誠的心意仍持續傳遞下去，在鴻海土城虎躍總部裡有個神明廳，供奉著關聖帝君關公、觀世音菩薩與土地公。員工透露平時就會供奉神明，送上關聖帝君最愛的肉乾與肉鬆，觀世音菩薩主要以素菜為主，至於土地公喜歡「吃甜甜」供桌上花生湯與麻糬最常見。
每逢初二、十六，董事長劉揚偉即使再忙都會抽空拜拜，祈求諸事順利，而這個神明廳也開放給全體員工，只要員工有需求，隨時都可以拜拜，因此常看到幹部領著同事們一起上香祈福，祈求事業順利，希望不論工作上或生活上遇到困難都能一一化解，同事們祈福後比較安心，更能放下雜念再出發。
其實，說到神明廳，不只有台灣土城虎躍總部有，在全球海外廠區裡，都有一個神明廳供奉著土地公，據了解這是郭台銘在各地建廠時的堅持，一直承襲到現在，包含新加坡、印度、馬來西亞、越南廠區，甚至有員工表示自己也在匈牙利廠區看過神明廳。
鴻海表示，公司積極融入當地的文化與風情，會一起過節、歡慶在地的節日，同時公司也將鴻海的精神信仰帶入每個地方，希望在當地祈求一切平安健康、諸事順利、生意興隆！