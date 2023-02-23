監委：陳宗彥涉接受業者不當招待　已申請調查

（中央社記者陳俊華台北23日電）監委王美玉今天說，前行政院發言人陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉嫌接受業者不當招待，有無損害公務員及政府信譽、相關公務人員有無違失，已申請自動調查。 我是廣告 請繼續往下閱讀 監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊晚間透過新聞稿指出，陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉嫌接受業者不當性招待，並因台南市政府所屬機關相關案件，接受連恆、王孝瑋行賄，涉嫌違反貪污治罪條例等罪嫌。監委說，台南地檢署偵辦員警風紀案件期間，才知道陳宗彥等涉有犯罪嫌疑，並簽分他字案偵辦，後續偵辦作為引發爭議，涉及司法公信及政府形象，已申請自動調查。監委表示，陳宗彥有無損害公務員及政府信譽行為、是否接受不正利益、有無藉職務上機會為不當情事、台南地檢署如果知悉陳宗彥涉有犯罪嫌疑，實際處理情形為何、是否怠惰偵辦、相關公務人員有無違失或不當情事，相關疑義都有深入調查瞭解必要。（編輯：黃國倫）1120223立委週五逼問陳宗彥醜聞 蔡清祥：直球對決徐巧芯出招！赴北檢告陳宗彥涉貪、檢察官縱放緊咬陳宗彥案 國民黨團批：司法淪執政黨吃案工具陳宗彥風暴擴大 偵辦檢察官林仲斌：不便回應