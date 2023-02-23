下修運彩線上投注回饋金　經銷商：恐加速運彩市場萎縮

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該聯盟也指出，運動彩券第一屆由台北富邦發行時，實體店面與網路下單佣金均為8%，在第二屆由威剛科技接手下修佣金均為5.25%，目前在工資、租金及物價齊漲的情況下，第三屆發行機構竟擬將網路下單佣金片面再降為3%，如此勢必將加速運動彩券市場萎縮。
中華民國全民監督彩券聯盟認為，鼓勵消費者申辦線上會員為經銷商未來營運重點，並借力全省佈建之實體投注站進行招募會員服務，經銷商扮演第一線協助申辦的角色，也大量投入成本執行招募及推廣業務，但研議修改的方案中，線上投注回饋金卻逆向由5.25%降至3%，其中2%採平均分配，此舉無異讓無招募能力或無心經營的網路行銷者平白獲利。
中華民國全民監督彩券聯盟、中華民國運動彩券權益保障協會、台灣身心障礙者彩劵協會，代表運彩經銷商表達心聲，要求體育署針對下修回饋金的不合理部分從長計議，以免扼殺相關業者生機。
中華民國全民監督彩券聯盟強調，若線上招募已無明顯利潤，經銷商將恐回歸實體店面經營，持續面臨大量現金交易風險與長時間營運的疲勞工作傷害，台灣運彩的線上會員必然轉向福利更好的地下業者，反而助長經營網路地下簽注的猖獗，恐非台灣運彩產業發展之福，也違背政府照顧弱勢族群的初衷。