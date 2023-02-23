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下修運彩線上投注回饋金　經銷商：恐加速運彩市場萎縮

▲第三屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，高雄場23日下午在高雄漢來大飯店舉辦。（圖／記者陳美嘉攝，2023.02.23）
▲第三屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，高雄場23日下午在高雄漢來大飯店舉辦。（圖／記者陳美嘉攝，2023.02.23）

記者陳美嘉／高雄報導

由威剛科技與台灣運彩公司共同舉辦的第三屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，高雄場今(23)日舉辦，會中南部彩券經銷商針對未來的不確定性及經營困境提出質疑，其中又以體育署擬下修線上投注回饋金的議題最受爭議。

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中華民國全民監督彩券聯盟表示，體育署目前擬修改的「運動彩券經銷商網路下單佣金」方案，不但打擊店面推廣線上簽注的努力，且有違現行產業政策，教育部擬修法理由並未釋明方向與目的，對相關業者欠缺說服力。

該聯盟也指出，運動彩券第一屆由台北富邦發行時，實體店面與網路下單佣金均為8%，在第二屆由威剛科技接手下修佣金均為5.25%，目前在工資、租金及物價齊漲的情況下，第三屆發行機構竟擬將網路下單佣金片面再降為3%，如此勢必將加速運動彩券市場萎縮。

▲體育署擬下修運彩線上投注回饋金的議題備受爭議。（圖／翻攝照片）
▲體育署擬下修運彩線上投注回饋金的議題備受爭議。（圖／翻攝照片）
中華民國全民監督彩券聯盟認為，鼓勵消費者申辦線上會員為經銷商未來營運重點，並借力全省佈建之實體投注站進行招募會員服務，經銷商扮演第一線協助申辦的角色，也大量投入成本執行招募及推廣業務，但研議修改的方案中，線上投注回饋金卻逆向由5.25%降至3%，其中2%採平均分配，此舉無異讓無招募能力或無心經營的網路行銷者平白獲利。

中華民國全民監督彩券聯盟、中華民國運動彩券權益保障協會、台灣身心障礙者彩劵協會，代表運彩經銷商表達心聲，要求體育署針對下修回饋金的不合理部分從長計議，以免扼殺相關業者生機。

中華民國全民監督彩券聯盟強調，若線上招募已無明顯利潤，經銷商將恐回歸實體店面經營，持續面臨大量現金交易風險與長時間營運的疲勞工作傷害，台灣運彩的線上會員必然轉向福利更好的地下業者，反而助長經營網路地下簽注的猖獗，恐非台灣運彩產業發展之福，也違背政府照顧弱勢族群的初衷。

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