買星宇慘套牢！謝金河嘆「組自救會沒用」：不如記取教訓

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不過謝金河直言，激情過後，「組成自救會並沒有辦法爭回什麼權益，反而要把這個投資失利當成一個教訓」。第一，買股票之前要知道這家公司的投資價值，星宇的老闆喜歡張國煒自己開飛機，在媒體十分出名，不過「星宇航空成立不久便碰到疫情，這一困就困了三年，從成立到去年6月底為止，星宇航空累積虧損95.99億，錢燒太快，星宇辦了兩次現金增資，最近的一次是去年9月的12元，增完資後，每股淨值也只有3.7元，這也代表未來星宇航空要更努力賺錢才能讓每股淨值回到面額」。
謝金河分析，「這次市場的激情是因為看到星宇航空元月營收高達15.22億，疫後解封帶來跨境旅遊的強大憧憬，像雄獅旅遊元月營收11.12億元，21年第三季最慘只有2.53億元，大家看到漂亮數字都奮不顧身追價，而市場有那麼龐大交易量，籌碼當然由大股東流出，因此激情追到最高價可能要難過一段時間。」
謝金河分享的第二個省思則是，「航空業過去在沒有爆發疫情之前，獲利很微薄，後來靠著貨運才賺大錢，客運經營成本高，風險也很高，航空業是辛苦的航業，這次星宇航空，台灣虎航大漲，長榮航空，中華航空都沒有跟進，可以看出這是市場人為拉抬，這種爆大量的個股，介入風險當然大增。」
而今日還有一檔清靜海大漲，謝金河也提醒，清靜海這家環保公司每股淨值也只有3.48元，「去年才換董事長，未來仍然有待觀察，追高仍宜謹慎！」（編輯：倪浩軒）