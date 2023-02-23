看《悲情城市》　賴清德盼了解歷史、體認民主不同於專制

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在二二八事件當中，人們被逮捕、殺害，許多人家破人亡、妻離子散，甚至他們的後代在往後幾十年中，都生活在陰影下，也有家屬因此離開台灣。
賴清德說，這些在當時都是不能說的禁忌，一直到前總統李登輝的時代，政府才開始重視這件事情，認錯、道歉、賠償、追查真相，接著回復二二八受刑人名譽等。之後政黨輪替、台灣持續民主化，台灣人才有辦法走到今天。
賴清德表示，很不容易的是，在還未完全民主化的1988年，出品人邱復生邀請了導演侯孝賢導演，以及演員陳淑芳等人出演這部電影，打破當時的政治禁忌。
《悲情城市》不但挑戰當代的電影尺度，也違反當時的國語政策，這部電影具備歷史高度，它的議題深度、文化美學，及創新的攝影技術等，不僅得到威尼斯國際影展「金獅獎」的肯定，也因此讓國際社會了解台灣所發生的種種事情，讓台灣電影走進國際，相當不容易。
賴清德回憶，當時受到這部電影的衝擊很深，而經過33年再看一次，仍有不同的感受。他認為，這部電影有幾個重要的意義，第一，如果有哪些電影是台灣人出生、長大及生活在這塊土地一定要看的話，《悲情城市》絕對是其中之一；第二，希望大家能藉由這部電影了解過去、省思未來、把握現在，並放下政治上的對立，團結面對外來威權主義的威脅；第三，這部電影讓台灣人了解民主與專制的不同，而珍惜民主的心讓我們更有力量團結合作，抵抗企圖改變我們生活方式的外力。
賴清德表示，很感謝邱復生，出資修復後的4K數位版《悲情城市》，保留膠捲時代的古典風格，又加入現代的創新技術，讓更多人能夠重新觀賞；他也感謝侯孝賢及陳淑芳等演員，當年願意共同參與製作這部電影。最後，賴清德鼓勵大家，利用228連假，走入電影院觀賞《悲情城市》，了解過去的歷史。
包括高雄市長陳其邁、《悲情城市》出品人邱復生、演員陳淑芳、製片褚明仁、劇照師陳少維，及高雄市228關懷協會常務理事李宜宏等也都出席活動。