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看《悲情城市》　賴清德盼了解歷史、體認民主不同於專制

▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展。（圖／總統府提供）
▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

副總統賴清德今（23）日下午前往高雄出席「凝視時代：《悲情城市》33週年特映會暨影像展」。他鼓勵大家走入電影院觀賞這部電影，了解台灣過去的歷史，體認民主與專制的不同，期盼藉此更珍惜民主，並放下對立、團結合作。

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▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展，邱復生、陳淑芳、陳其邁都一同現身。（圖／總統府提供）
▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展，邱復生、陳淑芳、陳其邁都一同現身。（圖／總統府提供）
賴清德致詞時表示，今天很高興來到高雄，和大家一起重新觀賞《悲情城市》。二二八事件是台灣二戰後最悲慘的重大事件，因為二二八，台灣喪失了一整個世代的菁英；更嚴重的是，讓台灣無法與當時的國際潮流同步推動民主化，這對台灣的損失是難以估計的。

在二二八事件當中，人們被逮捕、殺害，許多人家破人亡、妻離子散，甚至他們的後代在往後幾十年中，都生活在陰影下，也有家屬因此離開台灣。

賴清德說，這些在當時都是不能說的禁忌，一直到前總統李登輝的時代，政府才開始重視這件事情，認錯、道歉、賠償、追查真相，接著回復二二八受刑人名譽等。之後政黨輪替、台灣持續民主化，台灣人才有辦法走到今天。

賴清德表示，很不容易的是，在還未完全民主化的1988年，出品人邱復生邀請了導演侯孝賢導演，以及演員陳淑芳等人出演這部電影，打破當時的政治禁忌。

▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展。（圖／總統府提供）
▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展。（圖／總統府提供）
《悲情城市》不但挑戰當代的電影尺度，也違反當時的國語政策，這部電影具備歷史高度，它的議題深度、文化美學，及創新的攝影技術等，不僅得到威尼斯國際影展「金獅獎」的肯定，也因此讓國際社會了解台灣所發生的種種事情，讓台灣電影走進國際，相當不容易。

賴清德回憶，當時受到這部電影的衝擊很深，而經過33年再看一次，仍有不同的感受。他認為，這部電影有幾個重要的意義，第一，如果有哪些電影是台灣人出生、長大及生活在這塊土地一定要看的話，《悲情城市》絕對是其中之一；第二，希望大家能藉由這部電影了解過去、省思未來、把握現在，並放下政治上的對立，團結面對外來威權主義的威脅；第三，這部電影讓台灣人了解民主與專制的不同，而珍惜民主的心讓我們更有力量團結合作，抵抗企圖改變我們生活方式的外力。

賴清德表示，很感謝邱復生，出資修復後的4K數位版《悲情城市》，保留膠捲時代的古典風格，又加入現代的創新技術，讓更多人能夠重新觀賞；他也感謝侯孝賢及陳淑芳等演員，當年願意共同參與製作這部電影。最後，賴清德鼓勵大家，利用228連假，走入電影院觀賞《悲情城市》，了解過去的歷史。

包括高雄市長陳其邁、《悲情城市》出品人邱復生、演員陳淑芳、製片褚明仁、劇照師陳少維，及高雄市228關懷協會常務理事李宜宏等也都出席活動。

▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展，陳其邁也現身陪同。（圖／總統府提供）
▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展，陳其邁也現身陪同。（圖／總統府提供）
▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展。（圖／總統府提供）
▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展。（圖／總統府提供）
▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展。（圖／總統府提供）
▲賴清德抵高雄出席《悲情城市》33週年特映會暨影像展。（圖／總統府提供）

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