南投補選政見會三方交火　「誰才是黑官」吵到爆

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蔡培慧除了發表4大項政見，也批評林明溱當縣長時，該建的醫院、該修的校舍不做，施政不為孩子、老人家設想，甚至還把向中央爭取修繕經費的校長叫來罵。
陳聰鑑一開始就譏笑林明溱自稱茶伯，用公帑拍的茶博廣告只好到父子而已，還笑他「拍成那樣能看嗎？讓小小泡茶師去拍都比你們倆強。」他接著酸在場的蔡培慧，一個勁兒罵林儒彬是黑官，卻不懂如何向百姓解釋什麼叫黑官。
陳聰鑑接著說，林明溱「自己發明『縣長特助』」名義，就是在閃避法律責任，法律規定縣長不能任用三等親，縣府買的禮盒、公文不能有縣長兒子的名字。但縣長兒子平時撟事情，官員沒人敢拂逆他的意思，萬一出事了，兒子一定沒事，這就叫黑官！」
林明溱堅稱林儒彬不是黑官，因為兒子對地方很熟悉，所以才「一人當選兩人服務」。對於為民服務卻被冠上黑官之名，林明溱說兒子感到很痛心、自己也非常生氣。接著他反控蔡培慧才是黑官，指民進黨花那麼多國家資源培養她、讓她當行政院中辦執行長、當政務官，目的就是為了選舉。
林明溱說，民進黨大砍人民薪水，卻在中央增加5千個黑官，遇到選舉只會抺黑。自己明明照規矩來，買2千多萬的房子貸款1700萬，而非外傳的6、7千萬元，民進黨卻都不講，這樣不厚道的攻擊會遭譴責。
蔡培慧彷彿受到陳聰鑑「啟發」，第二輪上場時具體攻擊，她指林儒彬在縣府有辦公室、專屬停車位，名片還印著「林明溱的兒子」、不僅和爸爸一起拍茶博影片、具名送的禮物也都印著「縣長特助」
蔡培慧酸林明溱「爸爸疼兒子的心情可以了解，但要遵守法律，尤其是豪宅爭議，很多年輕人看不過去」。她指林明溱對外宣稱的土地價格、貸款額度變來變去，幫兒子買房子動作很快、幫年輕人蓋社宅卻拖拖拉拉。
陳聰鑑也跟著補槍，要林明溱不要一心想著培養兒子，還提醒他黨內初選的看板還掛在信義郷，上面印著「林儒彬從政15年」，至於平常穿的背心、發的公文、送的禮品都寫著縣長特助，「這樣還要硬拗是百姓叫的？」他要林明溱父子不必急著發誓不再參選，「就算不選，國民黨也可能派他當不分區立委。」
林明溱堅持自己沒違法，「如果蔡培慧認為我兒子是黑官就去告，不要一直罵黑官，讓我非常生氣。」他說自己住的房子，「隨便普通人也買得起」，民進黨所講的都沒有事實根據，如果買房子也有問題，也可以去告，自己卸任前是評價5顆星的縣長，「歷任縣長哪位得過5顆星？我是真正做事情的縣長，不要再抹黑，用謊言和謠言中傷我」。