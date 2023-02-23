新冠肺炎會永遠在地球　李秉穎：3月起推「每人打一劑」

林明溱自嘲跟賴清德在選　陳聰鑑：藍綠請合作給南投人看

▲南投縣立委補選唯一的公辦政見會，4位候選人有3人到場。（圖／南投縣選委會提供，2023.02.23）
▲南投縣立委補選唯一的公辦政見會，4位候選人有3人到場。（圖／南投縣選委會提供，2023.02.23）

記者顏幸如／南投報導

南投立委補選，國民黨林明溱指民進黨全黨動員打他一人，「我是在跟賴清德選」，蔡培慧說自己被「在南投有60年根基的林家人一起打」。無黨籍陳聰鑑則說，這場選舉真正被邊緣的人是他，林明溱、蔡培慧都是「踏著別人的屍體往上爬」，他舉南投垃圾危機為例，呼籲若真的為人民好，兩黨別老忙著互相扯後腿，「合作一次給台灣人看、給南投人看」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賴清德每星期南下輔選蔡培慧，林明溱譏自己是和賴清德在選。（資料畫面／蔡培慧競總提供，2023.02.23）
▲賴清德每星期南下輔選蔡培慧，林明溱譏自己其實是和賴清德在選。（資料畫面／蔡培慧競總提供，2023.02.23）
南投縣立委補選今（23日）晚舉行公辦政見會，無黨籍的陳聰鑑一開始便譏諷林明溱與蔡培慧，同樣是「踩著別人的屍體往上爬」，他說明明有更年輕、優秀的人選想參加初選，最後兩人同樣由黨出面徵召，完全不尊重地方、不在乎基層心聲，「一個人卡地方政壇3、40年、另一個撩過溪來參選，連競爭的機會都不給，還要人家掛名當你們的幹部，沒有一個會真心支持啦！」

國民黨的林明溱說，賴清德來南投輔選，一直罵他沒做事，「如果真那麼爛，為什麼縣長卸任前還有73%的支持度？要選總統的人，講話前要先查清楚再來攻擊。」他並指自己不是跟蔡培慧競選，「我是跟賴清德在選，南投選舉被他們搞得烏煙瘴氣」。

▲蔡培慧指根基深厚的南投林家，全家打她一人。（圖／南投縣選委會提供，2023.02.23）
▲蔡培慧指根基深厚的南投林家，全家打她一人。（圖／南投縣選委會提供，2023.02.23）
蔡培慧也反擊，指在南投有60年根基的林家，「傾全力打蔡培慧一個人，沒有性平意識的林明溱帶頭攻擊我。」

陳聰鑑嘲笑兩人，「別再說對手整個黨都在打自己，事實是你們兩個黨都在打我」，他不客氣的批評起蔡培慧和林明溱政見，指兩黨執政都在分贓而非協商，「馬英九開放萊牛、蔡英文開放萊豬，你們倆當時都是立委耶！」

他說兩人選舉過好幾次，政見會沒提多少政見為基層講話，就只會畫大餅，連剩下幾個月任期的立委補選也在吹牛，既然都當過立委「為什麼之前不爭取、不支持？前瞻計劃總共拿多少回來？為反對而反對只會害死縣民！」一場立委補選搞到總統、副總統、六都市長都要來，「根本是很恐怖、浪費國家資源」！

▲林明溱指南投會發生垃圾危機，肇因於前台中市長林佳龍。（圖／南投縣選委會提供，2023.02.23）
▲林明溱指南投會發生垃圾危機，肇因於前台中市長林佳龍。（圖／南投縣選委會提供，2023.02.23）
陳聰鑑指兩人針對南投縣民真正關心的垃圾問題，只會互相攻擊，其實什麼事也沒做。林明溱說環保署原本要求台中市代處理南投縣垃圾，卻被林佳龍從一天250噸砍到100噸；蔡培慧批評垃圾壓縮、堆積的作法已經過時，應該用燃料棒方式處理才先進。

陳聰鑑說，縣府收了人民的清潔費，卻無能處理垃圾，「縣長還放話不處理竹山人的垃圾、集集也被擋半年不處理，這些都是事實」，他說現行將焚化爐設在竹山的方案不可行，依風向應該朝東北的山谷找地才對。他舉自己當名間鄉長時遇垃圾問題，向不同政黨的前縣長李朝卿求助，李朝卿也幫忙了。「難道國民黨的前縣長，就不能向中央求援嗎？以蔡培慧和高層的關係，不能請中央幫忙地方嗎？」

▲陳聰鑑批評藍綠只會互相攻擊。其實什麼都沒有做。（圖／南投縣選委會提供，2023.02.23）
▲陳聰鑑批評藍綠只會互相攻擊。其實什麼都沒有做。（圖／南投縣選委會提供，2023.02.23）
陳聰鑑說，若真心為南投人好，兩黨一定要合作，若永遠有一黨扯後腿，什麼事都不必做，關於南投垃圾問題，請「合作一次給台灣人看」。

南投補選政見會三方交火　「誰才是黑官」吵到爆

「四大心內話」回擊「三大失言紀錄」　南投補選口水狂噴

賴清德親征旋風壓力山大　國民黨譏蔡培慧「賴衣求食」

藍批陳吉仲不顧蛋荒忙輔選「學生」蔡培慧　綠：張冠李戴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀