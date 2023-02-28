專訪／林襄小師妹「窮到無法生活」！親揭啦啦隊私下收入

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實霖霖早在2017年就因為一張在好市多櫃台打工的照片，瞬間成為PTT表特板熱門話題，一頭烏黑亮麗的長髮與清秀的外表，更被網友封為「好市多周子瑜」，也是她首次嘗到爆紅的滋味，霖霖回憶，當時訊息不斷跳出來，她才知道自己上了新聞，「點進去嚇爆！因為只是一則留言的照片，竟然會變成新聞內容的主角，但那時候還是學生就沒有想太多繼續過原本的生活。」
素人之姿進軍啦啦隊！霖霖：一開始沒有粉絲
在學生時期就曾遠赴日本奪下競技啦啦隊冠軍，至今霖霖的身分多元，同時身兼新竹街口攻城獅「幕獅女孩」與味全龍「Dragon Beauties」的一員，談到籃球與棒球的應援差異，霖霖也分享自身經驗，「棒球籃球比賽節奏不同，棒球比較沒有固定的應援時間，一局打多久就要跳多久，籃球就是跳完開場舞後在場邊加油，暫停時間不固定，有時候突然喊暫停也要飛速跑到場內跳暫停舞。」
她說，在進入啦啦隊之前，自己完全不知道要做什麼，直到朋友剛好傳給她攻城獅徵選的消息，她才毅然決然踏進圈子，「 因為高中到大學都是練競技啦啦隊，就覺得既然都是啦啦隊，那我就報名看看。」不過，由於還是素人之姿，霖霖坦言，「一開始沒有什麼粉絲…」但慢慢地漸漸地有球迷會記得她，還會幫她尖叫，甚至願意用心幫她做燈板或在球場旁掛布條，「每次看到都很感動。」
幸運成為林襄師妹！像在看勵志的電影
談到林襄這位強大的師姐，會不會有莫名的壓力？霖霖反而笑著說，「不會有壓力啦！」也小小透露了2位師姐林襄和雅涵私底下的暖舉，「襄跟雅涵有任何小訣竅都會很慷慨的跟我分享！」此外，霖霖也形容，她看林襄就像在看勵志電影一樣，「襄從剛開始加入啦啦隊，被網友攻擊到現在變大家的女神，這中間承受很多壓力和謾罵，但襄沒有放棄堅持到現在，我就覺得很像在看勵志電影，很佩服。」
而在受訪當下，霖霖剛好人在日本輕井澤遊玩，與林襄、雅涵一同享受難得的員工旅遊，也透過這趟旅程，體會到師姐們的好個性，她開心地與大家分享，「我們一起出去玩，都好幾天吃睡在一起，有更覺得難怪師姐們很受大家歡迎，個性都很好相處。 」
不過，一談到理想的伴侶條件，霖霖迫不及待地說，「希望成熟穩重，外表白白乾淨看得順眼，笑起來要很像俊昊！」強調自己是李俊昊小迷妹的她，還可愛地要求記者幫忙牽線，「徵友部分是可以幫我跟俊昊說，我都有IG私訊他，但他都沒有讀沒有回我。」但她也認真表示，希望伴侶孝順，不要媽寶，「要有自己的主見，就是我喜歡的。」
窮到快養不起自己！幸運碰到貴人搭救
提到大家非常關心的啦啦隊經濟狀況，霖霖則透露，「剛開始加入啦啦隊根本沒辦法生活，畢竟籃球比賽1個月頂多3、4場，付完房租幾乎就沒錢了，因為太窮，那時候就找一間咖啡廳打工」，但沒想到籃球季結束後，她就少了一份薪水，這才發現已經快要養不活自己了。
剛好租屋處合約到期，霖霖索性搬到阿嬤家住，也讓她暫時鬆了一口氣，「少了房租的開銷可以吃家裡省了很多錢，就開始花時間準備職棒啦啦隊，當了一年的練習生，最後選擇可以雙棲的球隊，也找了直播公司，剛好幸運遇到莉奈開始上通告和接業配，有穩定的收入。」
霖霖也自爆，自己也是常常不知道把錢花到哪裡去的人，因此有了穩定收入後就開始練習記帳，結果發現「自己會一直買一堆沒有用的東西，所以在逛街的時候就會分辨這是想要的還是需要的，後來也規定自己每個月存固定的錢，再把多餘的錢拿去買需要的東西，如果還有多就可以買想要的！」
最後霖霖也對球迷、粉絲們喊話，希望能把自己快樂與正能量帶給大家，「歡迎大家進場看球，希望快樂小0的應援，能帶給大家歡樂的氣氛及滿滿的正能量！謝謝大家！」