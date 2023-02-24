「狗被壓入水中」不算受虐？米可白曝心痛影片：該修法了
女星米可白極為重視動物議題，不僅自掏腰包捐款，也常常出席各式寵物類活動。近日她連發4篇文，控訴新竹縣出現虐狗案件，向該縣市家畜疾病防治所提交19段受虐影片，對方卻是目測沒事後草草結束，令她心疼得呼籲「動保法該修法了吧」，並親自帶走其中3隻狗狗，「我只是個公眾人物，結果是我來保護牠們」。
編輯中心/綜合報導
米可白最先於21日公布影片，畫面中是位民眾舉著水管抽打黑狗，狗狗明顯害怕閃躲，但因脖子上的繩索無路可逃。米可白將19段狗狗受虐的影片提供給新竹縣家畜疾病防治所，飼主對此解釋自己僅是在訓練才藝，承辦人員到現場目測犬隻沒有外傷後便不在追究，最終僅以口頭規勸及請飼主幫狗狗絕育做結。
米可白大嘆「我真的無能為力」，飼主堅持不轉讓狗狗，向承辦人員舉報卻又無果，「破皮不是傷嗎？把狗壓到水裡氣管不會受傷嗎？為何不把4隻受虐的狗狗扣留，帶去獸醫院去驗傷？」，直批「是多一事不如少一事嗎？案件都這樣審理，還有誰想去舉報？」，並呼籲動保法該修法，因為現行動保法只要判定狗狗沒外傷，生理機能正常，飼主就能繼續養，米可白質疑「這法規是在保護他們還是加害他們？ 打成這樣不叫『虐待』嗎？這樣的飼養方式是『正當』的嗎？」。
她於23日公布最新情況，在經過一番努力，目前已把飼主家中四隻狗狗中的三隻帶走，另一隻被打最慘的則被飼主送給桃園的朋友，桃園動保處承諾會繼續追蹤，她會持續鎖定消息。（編輯：李惠婷）