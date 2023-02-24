賺到了！全家霜淇淋隱藏好康 一招免費升級「蕃薯杯」
還沒試過「番薯杯」的民眾有福啦！全家霜淇淋有隱藏好康，即日起到門市買霜淇淋，只要主動告知店員要搭配「蕃薯杯」，不用多加錢、就能無條件免費升級，試試霜淇淋配地瓜、冰熱一起吃的豐富口感。
記者黃韻文/綜合報導
全家在去年11月中推出夯番薯新吃法，將夯番薯變成「夯番薯杯杯」，先將番薯預先剖開並急速冷凍，微波加熱後就能在上面擠霜淇淋，熱地瓜配著霜淇淋吃，創造燒冷口感，不過當時要多加10元才能升級。即日起至3月4日期間大放送，只要點任一口味霜淇淋，只要主動告知店員，就能無條件免費將餅皮升級換成「夯蕃薯杯杯」，各店庫存售完為止。
而全家針對連假到來，今（24）日起至2月28日限時5天，祭出霜淇淋第2支10元，平均每支不到30元、相當於6折，但就無法合併升級蕃薯杯杯的優惠使用。此外，全家響應日前「世界番薯日」，即日起至2月28日買夯番薯，享第2件2折；至3月7日前，蜜糖薯條另有買1送1，而原價39元的冰烤番薯，在隨買跨店取推出10包290元，地瓜控別錯過限定好康。
IKEA美食小站即日起則開賣季節限定的「草莓霜淇淋」，選用植物性基底製成，素食者也能享用酸酸甜甜的美好滋味。每支售價20元，預計販售至3月31日。