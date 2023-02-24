因應和平紀念日連續假期 雄警同步取締酒駕與交通疏導
112年和平紀念日連假將屆，高雄市政府警察局為確保民眾假期期間平安出門、快樂賦歸，自連假首日2月25日起，啟動防制酒駕、危險駕駛專案機制。該專案動員所屬分局，靈活調度警力、彈性規劃勤務，連續3天全時段編排快速打擊犯罪警網，針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務。
記者郭凱杰／高雄報導
同時，市警局也將針對11大風景區(駁二特區、西子灣、壽山動物園、旗津風景區、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、佛陀紀念館、大樹舊鐵橋、藤枝二集團櫻花公園)週邊道路及銜接重要道路:如國道1號、3號、10號、台88快速道路等重要交流道規劃警義交疏導勤務，全天候加強監控車流及尖峰時段交通疏導管制措施。
市警局局長林炎田表示，為杜絕酒駕事故憾事發生需執法及宣導雙管齊下，易飲酒場所周邊列為經常路檢場所，加強稽查攔檢取締酒後駕車，路檢除定點編組外，亦編排機動巡邏組於周圍梭巡，留意可疑車輛，加強攔查。
林炎田也呼籲餐飲業者負起社會責任，主動協助飲酒顧客代叫計程車或鼓勵使用代駕，客人若不配合店家通報警方到場即時攔阻；本局針對酒駕肇事必定依法重罰，同車乘客、車主亦同步告發，課予勸阻義務。警方呼籲民眾萬不可酒駕，不可害人害己，警方絕對嚴加執法，保護市民大眾安全！