解放軍2027攻台？中國國防部批美矛盾 籲台：別執迷不悟
美國中情局長伯恩斯和國防部印太事務助理部長瑞特納近來相繼警告，針對中國解放軍攻台提出看法。對此，中國國防部新聞發言人譚克非在例行記者會上大酸美方自相矛盾，並強調「台灣是中國的台灣」，表示如果民進黨當局執迷不悟，中國解放軍「將以行動說話」，採取必要措施挫敗台獨分裂行徑。
國際中心徐筱晴／綜合報導
先前美國中情局局長稱，中方已命令解放軍為2027年前攻台做好準備。而美國防部印太事務助理部長在國會聽證會上稱，確信2030年前中國會對台灣有重大侵犯。美國空軍參謀長則稱，不認為中國入侵台灣是迫在眉睫或是不可或缺的事情。譚克非23日出席中國國防部例行記者會，當時有記者指出，美國不同官員對北京是否會攻台、以及何時攻台，有不同看法，要求北京作出評論。
譚克非表示，北京注意到美方時常發表這種「自相矛盾」的言論。同時他強調，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，不容任何外來干涉。無論美方說了什麼，都改變不了中國統一進程，動搖不了我們捍衛國家統壹和領土完整的決心意志。」
譚克非引用詩經《常棣》中的段落「凡今之人，莫如兄弟，兩岸同胞是一家人」，指出「兩岸同胞是一家人，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。」他也警告，「如果民進黨當局執迷不悟，勾聯外部勢力不斷進行謀獨挑釁，一味推高兩岸對立對抗，甚至不惜將台灣同胞至於為難境地，中國人民解放軍將以行動說話，採取必要措施堅決挫敗任何台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。」