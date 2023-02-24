演唱會商機夯 農業局號召41家業者響應 憑票根農享好康
高雄市從2至4月將有21場國內外大咖藝人開唱，預計吸引超過40萬歌迷，初估至少帶來7.5億元產值。為了搶攻演唱會商機，高市府農業局集結包括農會、高雄物產館、型農店家和綠色友善餐廳等41家業者，即日起至4月17日止，推出憑演唱會票根享優惠活動，讓歌迷們聽歌之餘，還能購買高雄最優質農漁畜產品，品嚐在地食材製作的美味料理。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄成為今年最夯演唱會聖地，國內外知名大咖雲集，今年2月到4月包括西城男孩、新好男孩及Black Pink、張惠妹、五月天等，預料吸引逾40萬歌迷，其中一半來自外地縣市，在地商家紛紛摩拳擦掌迎接龐大商機。
為迎接演唱會人潮，市府農業局整合轄區大樹、旗山和美濃區農會、高雄物產館、綠色友善餐廳和型農等41家業者，推出憑演唱會票根兌換優惠活動，有消費折抵、購物優惠或兌換好禮等，讓遠道而來的歌迷感受高雄的農情蜜意。
農業局表示，高雄市一直以來推動從產地到餐桌的安全農業，也致力於農產品多元行銷與青年農民的輔導，這次搭配一系列演唱會號召相關店家響應，提供各類型的優惠，讓民眾在聽演唱會之餘，可以買到最接地氣的高雄農產伴手禮，也能順道品嘗到用在地食材製作的美味料理，對高雄農產品有更多的認識和關注，為在地農業帶來更多的商機。
這次參與的商家計有高雄物產館：購物商城、鋤地音樂餐酒館。農會：大樹區農會姑山倉庫、旗山區農會旗農的店、美濃區農會未來超市，綠色友善餐廳：鈺善閣.素.養生懷石餐廳、GienJia 挑食餐廳。型農大聯盟大樹麻油行、暖味食堂、原園涮涮鍋（旗山店、仁武店）、萊Bar 餐酒館、萊義歐風餐館、杉好仙草、農春鎮生態教育農場、五月好蜜、水流莊牧場、崗發蜂蜜養蜂之家、《小兔亂撞》兔子主題餐廳、中外餅舖棋餅（創始店、文創館）、打go嚴選、艾登職人手作、皇佳羊牧場、甲農蜂蜜、元榆牧場（全台16家分店）。