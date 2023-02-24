政院通過疫後特別預算案　普發現金編1417億

昔提1200月票遭國民黨大酸　林佳龍：很高興現在實踐了

▲陳時中、林佳龍、鄭運鵬、蔡適應訴求首都圈區域聯合治理，於去年選舉時共同推出「1200首都通交通月票」政見。（圖／記者葉政勳攝）
▲陳時中、林佳龍、鄭運鵬、蔡適應訴求首都圈區域聯合治理，於去年選舉時共同推出「1200首都通交通月票」政見。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

去年九合一選舉，民進黨北北基桃候選人連袂提出首都圈1200月票政見，即使最終四人都敗選，行政院昨日仍拍板「中央促進公共運輸使用方案」，宣布推出北北基桃1200元月票；不過，國民黨卻聲稱，該黨北北基桃縣市首長兌現月票承諾，引發論戰與譁然。當時參選新北市長的總統府秘書長林佳龍今（24）日表示，這是自己參選新北市長時提出的政見，即使當時對手反對、冷嘲熱諷，現在還是很高興好的政見能夠在政府的支持下實踐，期盼可以推動淨零碳排，實現人本、安全與綠色交通的台灣願景。

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▲（圖／總統府提供）
▲林佳龍現擔任總統府秘書長。（圖／總統府提供）
林佳龍說，行政院拍板疫後特別預算案，其中包含北北基桃1200月票補助政策，也是自己2022年代表民進黨投入新北市長選舉期間，與時任台北市長候選人陳時中、基隆市長候選人蔡適應、桃園市長候選人鄭運鵬共同提出的政見。

林佳龍說，北北基桃1200月票是他從台中市長任內就推動的MR. B&B複合式公共運輸具體實踐，首都通交通月票整合了捷運（Metro）、台鐵（Rail）、公車（Bus）及公共自行車（Bike）等運具，透過公共運輸電子票證完成首都圈「一卡首都通」的綠色交通願景，也讓使用公共運輸的市民可以得到實質的票價優惠。

林佳龍說，他在交通部長任內主動規劃將台鐵納入敬老愛心卡使用範圍，希望讓65歲以上的長輩可持敬老愛心卡搭乘台鐵。參選新北市長時，也具體主張敬老愛心卡點數應方便民眾可以使用於火車及計程車等交通工具。希望透過綠色交通一併解決道路安全、空氣污染、及推動2050淨零碳排。

甚至未來也可以發展出「一卡台灣通」，方便來台灣的國際觀光客搭乘整合多元載具的公共運輸系統，暢遊全台灣。

林佳龍說，這樣的概念推動的過程中，選舉對手對於首都通交通月票批評、反對、冷嘲熱諷。很高興對民眾有利的政見，還是能夠獲得肯定並且在政府的支持下實現。相信未來不只北北基桃首都圈有交通月票、竹竹苗、中彰投、雲嘉嘉、南高屏等生活圈相信也都能提出在地的交通月票，鼓勵綠色運具使用，共同推動淨零碳排，實現人本、安全與綠色交通的台灣願景。

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