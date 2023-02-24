平均地權條例太強！新竹掀投資客逃跑潮 預售案量跌價漲
去（2022）年國內預售市場經歷高低起伏，而近年預售買氣熱絡的新竹地區，房市更是因此出現劇烈變化，台灣房屋集團趨勢中心統計2022年新竹預售屋交易狀況，交易量第一季開就始一路溜滑梯，新竹市Q1還有518筆，Q4剩183筆，幾乎腰斬，新竹縣也從Q1的1183件，到Q4降至588件，直接縮減一半！不過令人意外的是，交易價格卻不減反增，新竹市預售均價，第四季比第一季增加19.1%，新竹縣則增19.9%，呈現「量跌價漲」態勢。
記者張志浩/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年起市場受《平均地權條例》修法影響，許多投資客撤離預售市場，留下的大多為自住需求，預售屋買氣降溫。不過新竹地區受惠園區帶動效應，且新竹市舊市區開發飽和，房市長期供不應求，加上缺工缺料、建築成本等上升，因此房價持續向上。目前新竹市的預售新案大多集中在北區的金雅、東區的關埔等重劃區，其中關埔重劃區有鄰近竹科的優勢，吸引科技新貴入住，房價支撐力道強勁，當地預售案「富宇天雋」，去年底24樓頂樓戶出現成交單價79.4萬元，創下新竹實價登錄以來住宅的新高單價紀錄。
至於買氣與話題度最高的竹北，預售屋均價上漲27.7%，漲幅居竹縣第3，去年交易量最多的預售案是「合新詠遇」，房價大多落在6字頭，台灣房屋竹北台大直營店店長劉維鈞指出，去年第三季《平均地權條例》部分條文修正案剛提出的時候，竹北出現一波預售客逃命潮，將投資目光從短期持有的預售市場，轉為購入店面或土地的長期置產，但是新竹擁有竹科和台元科技園區，自住客多，因此雖然整體預售交易量下滑，但是價格卻穩定成長。
第一建經研究中心副理張菱育表示，去年第四季到今年過年前，因有地方大選、政府打炒房等因素影響，使整體買氣降溫，不過干擾因素在年後逐漸淡化，再加上內政部1月底指出，《平均地權條例》修正案的預售屋換約不溯及既往，也就是施行日以前就已簽約購置預售屋的買方，在施行日後仍可將契約轉售，因此投資客已無急切拋售的壓力，房價修正幅度有限，而未來法案上路後，短期投資型買盤將大幅縮減，房市將回歸自住基本面。
新竹縣方面，以寶山鄉價格漲幅最為鮮明，第四季的預售屋均價，比第一季成長了40.3%！主要是寶山的造鎮案「宏道新竹帝寶」，是去年底的成交主力，該案開發面積高達18萬坪，成交單價落在37~50萬元上下，創下區域新高，大幅拉抬寶山Q4的預售屋成交均價；湖口鄉房價漲幅28.5%居次，預售案像是「亞悅晴空」、「富來大郡」、「弘峻理享城」、「湖適居」等，房價僅1、2字頭，吸引想要買新房子，但預算又有限的首購族購入。