為缺蛋荒發文向郭台銘道歉？陳吉仲否認：跟他沒有關係

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陳吉仲答詢說，雞蛋是民生最重要必需品，但受禽流感與氣候因素產量掉下來，他強調為解決問題「應從傳統雞舍開始改善」，天氣太冷、太熱溫差大，還會有禽流感威脅，因此特別條例中，也針對全國家禽舍，盼農民可更新設備，雞蛋就可百分之百供應給所有國人。
陳吉仲還說，雞舍改善如宜蘭縣、雲林縣，都有訂相關自治條例，讓他們在雞舍興建遇到很大的阻礙，包括禽糞負面環境議題。陳琬惠追問，是否有親自去看過？陳吉仲回應，他幾乎每周都下鄉好幾次，農民認為改善需使照、建照流程，這次會跟每個地方政府合作，並採最快速的方式。
聞此，陳琬惠則諷刺，最快是多久？陳吉仲是舊的內閣閣員，「最近常說你是理由伯，因為你口才非常好」。陳吉仲則表示，去看他過去這幾年做的，30、40年農業問題若他沒解決，「我當然沒資格在這位子上」，現在家禽改善若能做到，通路也會跟著改變，整個市場運作也會更完全。
至於陳吉仲日前在臉書發文，對消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意。陳琬惠詢問，是否是郭台銘寫臉書你道歉？又是向誰道歉？陳吉仲說，「跟郭台銘發文沒關係」，他是跟消費者，因最近要多跑一、兩次到通路買蛋，「我是對消費者沒立即買到蛋道歉」，也感謝郭董把這一題凸顯，表示了農業重要性，雞蛋絕對要百分之百自給自足，因為進口更貴。
陳吉仲強調，他是向全民道歉，因最近蛋不足讓消費者多跑幾次，沒能即時買到蛋他當然要道歉，更重要的他們會跟農民一起，讓所有農民可生產雞蛋，百分之百供給國內消費者，禽舍改善今年一定會大力執行。