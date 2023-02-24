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為缺蛋荒發文向郭台銘道歉？陳吉仲否認：跟他沒有關係

▲國內鬧缺蛋荒，陳吉仲今於立法院備詢時被問，發文是向郭台銘道歉？他答詢否認說，跟郭台銘的發文沒有關係。（圖／記者陳明中攝，2023.02.24）
▲國內鬧缺蛋荒，陳吉仲今於立法院備詢時被問，發文是向郭台銘道歉？他答詢否認說，跟郭台銘的發文沒有關係。（圖／記者陳明中攝，2023.02.24）

記者翁子竣／台北報導

國內近來陷入缺蛋潮，加上蛋價不斷飆漲，鴻海創辦人郭台銘日前痛批民進黨政府，把老百姓帶往連吃一顆蛋都困難重重的黑暗地獄，農委會主委陳吉仲隨後則在臉書發文道歉。對此，民眾黨立委陳琬惠今（24）日在立法院質詢問陳吉仲，發文是跟郭台銘道歉？陳則解釋，跟郭發文沒關係，他是為消費者沒能立即買到蛋道歉，不過也感謝郭凸顯問題重要性。

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立法院今邀行政院長陳建仁與部會首長備質詢，陳琬惠質詢表示，前年雞蛋國家隊成立以來，陳吉仲一直掛保證，但卻是一直缺蛋，他昨天請助理去附近超商、超市看看，還是發現有一半架上都是空的。

陳吉仲答詢說，雞蛋是民生最重要必需品，但受禽流感與氣候因素產量掉下來，他強調為解決問題「應從傳統雞舍開始改善」，天氣太冷、太熱溫差大，還會有禽流感威脅，因此特別條例中，也針對全國家禽舍，盼農民可更新設備，雞蛋就可百分之百供應給所有國人。

陳吉仲還說，雞舍改善如宜蘭縣、雲林縣，都有訂相關自治條例，讓他們在雞舍興建遇到很大的阻礙，包括禽糞負面環境議題。陳琬惠追問，是否有親自去看過？陳吉仲回應，他幾乎每周都下鄉好幾次，農民認為改善需使照、建照流程，這次會跟每個地方政府合作，並採最快速的方式。

聞此，陳琬惠則諷刺，最快是多久？陳吉仲是舊的內閣閣員，「最近常說你是理由伯，因為你口才非常好」。陳吉仲則表示，去看他過去這幾年做的，30、40年農業問題若他沒解決，「我當然沒資格在這位子上」，現在家禽改善若能做到，通路也會跟著改變，整個市場運作也會更完全。

至於陳吉仲日前在臉書發文，對消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意。陳琬惠詢問，是否是郭台銘寫臉書你道歉？又是向誰道歉？陳吉仲說，「跟郭台銘發文沒關係」，他是跟消費者，因最近要多跑一、兩次到通路買蛋，「我是對消費者沒立即買到蛋道歉」，也感謝郭董把這一題凸顯，表示了農業重要性，雞蛋絕對要百分之百自給自足，因為進口更貴。

陳吉仲強調，他是向全民道歉，因最近蛋不足讓消費者多跑幾次，沒能即時買到蛋他當然要道歉，更重要的他們會跟農民一起，讓所有農民可生產雞蛋，百分之百供給國內消費者，禽舍改善今年一定會大力執行。

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