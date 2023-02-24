辛苦買房卻被抹黑　林明溱提告盼以訟止謗

南投立委補選進入倒數8天，國民黨候選人林明溱上午到南投地方法院，按鈴控告縣議員沈夙峥、民進黨發言人黃彩玲，指控兩人刻意隱蔽他買房貸款1500萬元的事實，透過直播等方式造謠，宣稱他以政治獻金購買7000萬元豪宅，刻意醜化他個人形象，已違反《選罷法》。
記者顏幸如／南投報導
林明溱今（24）日與律師林萬生，一起到南投地方法院遞狀，控告民進黨南投縣議員沈夙峥、民進黨發言人黃彩玲2人，分別以文字、演講直播、錄音等方式，散佈不實謠言，涉犯《公職人員選舉罷免法》104條規定，意圖使候選人不當選罪嫌。
林萬生說，黃彩玲、沈夙峥宣稱林明溱以政治獻金購買豪宅等，刻意隱蔽林明溱買房貸款1500萬元的事實，事實上2人早已知道所述內容皆非事實，仍傳遞相關錯誤資訊，刻意用假訊息誤導選民。
林明溱表示，他買的房子是2300萬元，有實價登錄可以查詢，不僅個人澄清過，也向監察院進行財產申報。沈夙峥明知有1500萬元的貸款，卻不斷硬拗說房子花7000萬元，還宣稱是用政治獻金買的房子。他用政治獻金付兒子林儒彬競選期間的薪水，也是符合法律規定。
林明溱說，2人甚至提到，買房子時為配合建商把工業用地更改為住宅區，事實上該土地從沒變更過，一直都是住宅區。民進黨近來不斷抹黑，就是為了醜化他個人形象，試圖讓選民不支持，他忍無可忍，決定以訟止謗。