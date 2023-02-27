缺水危機1／再生水缺誘因　學者籲工業與民生用水費脫鉤

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「讓這個水可以用一次、兩次甚至三次、四次以上，相對來講我們的水會越來越多。」高雄鳳山再生水廠廠長王友利說，「以往都是處理完之後就直接排到溪水 ，然後流入大海，沒有再重複使用一次性而已，現在經過處理完之後，我們送到工廠，工廠的製程可以再次使用，就不用再用自來水來使用，自來水的負荷就會降低，大家的水資源的使用會更有彈性。」
鳳山再生水廠2018年開始運轉，是台灣第一座再生水廠，目前每日提供4.5萬噸再生水給中鋼使用。
「讓農民真正看天吃飯」 再生水讓工業不與農業搶水
當台灣每隔數年便發生大旱的情況愈發頻繁，往往在分配水資源時，便需要面臨如何調配節水的困境，而一旦決定停灌，便引發工業與農民搶水的爭議。
中原大學環境工程學系副教授江謝令涵指出，談及再生水的效益，一個重要的觀念是「水權轉移」，「我們把再生水視為一個新興的水資源，有了這一個新興的水資源之後，最高的水權主管機關就可以統籌調配，他手上有的水就變多了，不是每年從天上掉下來那2500毫米而已」。
「為什麼是農民必須要承受這些？為什麼是農民受害？」江謝令涵指出，若透過再生水穩定供應給工業用水，便能讓灌用水比較不受影響，「因為每次最優先被犧牲的都是那些灌溉用水，當其他的用水沒有缺的時候，剩下的水就可以讓灌溉用水比較可以永續或者是穩定的使用，讓農民真正的看天吃飯」。
再生水的重要性，除了舒緩水資源短缺的狀況之外，而水利署副署長王藝峰更進一步指出，再生水本身是一種循環經濟；此外再生水不受氣候影響供水穩定、對產業來說是一大利多，「（再生水）在水資源的政策上，必須佔有一席之地，我不是講說它一定可以取代傳統的水資源，但是它應該要佔有一席之地。」
政府視再生水為重要的新興水資源，但是台灣再生水發展，就技術面而言，王友利指出技術並非問題，台灣可以做到將再生水淨化到純水的程度，而最大的挑戰，是價格。
自來水費低廉 阻礙再生水發展
雖然再生水是重要的新興水資源，也有供水穩定的特性，而自從2021年的百年大旱之後，水利署及再生水廠商都證實，產業使用再生水的意願提高了許多，但是，追究阻礙再生水在台灣快速發展的因素，「水費」仍舊是關鍵。
台灣自來水公司的水費，每月51度以上的水費為12.075元，而兩間在高雄已運轉的再生水廠，鳳山再生水廠提供的再生水費用為每度18.8元，臨海再生水廠則為19.68元，其他已談妥價格的再生水廠中，安平廠主要供水給台積電，其再生水費用為30.92元，比自來水費用高出許多。
「台灣在推行再生水，最大的阻礙其實是自來水價太便宜。」江謝令涵表示，「核心問題就是水費太便宜，相較於世界各國實在很便宜，因為再生水從商業上來說，競爭對手就是自來水，當自來水那麼便宜的時候，再生水要能夠跟那麼便宜又乾淨的天然水源競爭是非常困難的。」
王友利也說，如果今天再生水與自來水的價格相仿，差異性不大，廠商可能會優先使用再生水而不是依賴自來水，因為再生水不會短供，「我們這邊險比較低（指的是再生水廠短供的風險低），相對來講花同樣的錢，我當然是選擇風險比較低的這個部分來去執行，所以價格也取決於我再生水的推動好不好推動，這個也是非常大的因素」。
對此，江謝令涵認為，應該將工業用水及民生用水的自來水費脫鉤，將工業用水的費用提高，「再生水還是一樣每度20塊，但是如果我們的自來水費是一度30塊，再生水瞬間就充滿了經濟誘因。」
王藝峰回應表示，若再生水與自來水的價格相近，的確產業會比較不排斥使用再生水，儘管如此，他並不認同將水費提高，因為會影響民生經濟。對於將工業用水及民生用水脫鉤處理，他僅說「這是一個可以思考的方向」，因為若要讓費用脫鉤，管線及淨水廠也一併要脫鉤，但是台灣早期自來水發展時，為了快速普及，並沒有採取這種做法，因此現在要脫鉤，有難度。
耗水費是變相調漲水費 學者認為「不夠力」
台灣的自來水費相較低廉，而耗水費的開徵，就是變相的調漲用水大戶的水價。今年1月，水利署宣布從2月1日起開徵延宕了許久的耗水費，開徵耗水費對象為枯水期單月用水量超過9000度的大用水戶，每度徵收3元耗水費，若大用水戶落實節水措施，費率有機會可優惠調降至2元或1元；此外，使用再生水、海淡水、開發水資源或投資節水設備者，亦享有最高60%的耗水費減徵優惠。
不過對於開徵耗水費，是否可以促進再生水發展，江謝令函認為「不夠力」，效果有限，雖然投資再生水的確是耗水費的減徵條件之一，但因為最多只徵3塊錢，與再生水的水價相比，仍有落差，「耗水費主要能夠促進的是廠商內部的水循環，進而達到節水的目標。」
王藝峰表示，耗水費可以「平衡一下」台灣奇特的水費結構，「促進大家來節水，它是有政策性的目標。」
再生水穩定供水優勢 近年推展較順利
儘管再生水的發展還面臨經濟誘因不足的問題，不過在歷經2021年大旱之後，水利署在媒合企業與再生水廠的合作上，順利許多。全台北中南總計11座再生水示範廠，預計將陸續通水，「就如同在買保險一樣，這樣的一個水源很值得企業界來重視，那因此過去我們在媒合上的困難，很多都迎刃而解。」王藝峰表示。
被問及要做多少的再生水才足夠？王友利認為，「這個是一個供需問題，有需才會有供」，當業界對於再生水的需求越來越高，再生水的供給也才有機會增加。
至於法制面如何強制使用再生水，讓「需求」出現？王藝峰指出，去年修《再生水資源發展條例》，便可要求廠商使用再生水。他解釋，一定規模的新開發案要取得新設的時候，需要通過用水計畫書審查，才能通過環評，而新修條例，可以要求業者的用水計畫採用系統再生水。
「只要你做得到條件許可，我們都可以透過用水計畫書來要求你使用一定比例的再生水。也就是說以前是鼓勵性質，現在是認為這是你的社會責任。」王藝峰表示。
雖然對於要發展多少的再生水沒有明確答案，不過目前台灣的再生水還在初期，還有很大的發展空間。「已經開始牙牙學語了，馬上他就可以上小學了。」王藝峰表示，「我們現在對原來設定在2031年達到每天使用132萬噸的再生水這樣的目標，越來越有信心」。