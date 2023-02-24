天王周杰倫不怕被AI取代！「霸氣回一句」網讚：世代的狂
近日ChatGPT、Midjourney等AI軟體話題正夯，掀起全球高度關注，不過也有不少人擔心AI在未來是否會扼殺創作者，甚至取代部分職業，引起兩派網友爭論。對此，才剛入榜IFPI（國際唱片協會）2022年全球最暢銷藝人榜前十名的天王周杰倫昨（23）日就在IG發表對AI的看法，讓大批網友讚翻：「王無法取代」、「哥的音樂不需要靠AI ，因為哥的才華早已超越AI」、「AI很神奇，但成為不了哥這樣的傳奇」。
娛樂中心／綜合報導
周杰倫昨日在IG發出《以父之名》MV片段，他承認AI可以做很多事，不過他話鋒一轉，表示：「但取代不了我對音樂創作的美感，所以我無需擔心，這個道理從AI還沒出現我就知道了。」相當霸氣。
貼文及影片一出，網友也紛紛留言讚爆：「神作」、「必須的」、「這支真的超GANG」、「哥的音樂是文化，AI是工具」、「哥是無可代替的」、「AI很神奇，但成為不了哥這樣的傳奇」、「王無法取代」、「ChatGPT回覆我說它不懂創作如拉赫曼諾夫的鋼琴協奏曲2那樣的名曲，我想它也不能重現你的」、「哥的音樂不需要靠AI ，因為哥的才華早已超越AI」、「世代的狂，音樂的王」、「拜託台灣開演唱會」。（編輯：郭佩蓉）