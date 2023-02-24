俄軍入侵烏克蘭吃鱉　國防院：指揮體系僵化、戰術失當

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分析指出，在2022年慘遭滑鐵盧，主要原因包括指揮體系僵化作戰計畫過時。營戰術群要有戰力，從營長、連長到基層軍官，都要積極主動，才能反應瞬息萬變的戰場。然而整個俄軍卻缺乏主動精神，回到由上到下的僵化指揮體制，只是等待上層命令。更糟的是，俄軍作戰計畫與戰場脫節，未能反應戰場實際狀況。俄軍170個營戰術群看似數量龐大，但都缺兵、缺武器，另一缺失是未能派出斥候偵察敵蹤，導致頻遭伏擊還不知攻擊從何方而來。
另外，俄軍嚴重戰術失誤是沒有充分備戰，軍事高層告訴官兵只是進入烏克蘭演習，官兵沒有心理準備，還以為將受烏國民眾獻花歡迎，一旦遭受強烈抵抗，不但驚慌失措，而且傷亡慘重，士氣長期低落不振。俄軍的目標獲得與偵察（ISTAR）、通信、電戰、無人機在2014年表現出色，卻在2022年飽受批評，顯示俄軍技術出現問題。烏軍曾經摧毀或擄獲像Moskva-1電戰系統，顯示俄軍出動先進電戰系統，但卻未發生作用。由於缺乏保密通信系統，使得俄軍被迫使用民間手機通信，導致行蹤洩漏，引來烏軍致命炮火襲擊。
國防院分析指出，由於營戰術群表現不如預期，無法應付高強度戰爭，俄軍改革之聲再度響起，傳出將營改為旅，以納編更多步兵、火力與支援兵力。俄軍宣布將在2023年至2026年進行改革，兵力擴建至150萬人，改組多個機動師、摩托化步兵師與空中突擊師，但後續成效有待觀察。