二二八草地音樂會《守住台灣》 回歸高美館草坡開放飲食
以《守住台灣》為主題的二二八紀念草地音樂會將於2月25日晚上7點於高美術館草坡舉辦。疫情過後，今年觀眾可以卸下口罩再次於草坡上鋪著野餐墊席地而坐自在飲食，另外，亦可透過網路直播觀賞這場全台最盛大的二二八紀念音樂盛宴。
記者陳美嘉／高雄報導
為了讓市民能更親近聆賞音樂、感懷前塵過往的歷史傷痛、發揮二二八的正面紀念意涵，今年《守住台灣》二二八草地音樂會將由楊智欽指揮率領高雄市交響樂團與台語金曲歌后-曾心梅、金曲創作原民歌手-戴曉君、金鐘主持/台語唱將-邵大倫、美聲男高音-朱宏昌、台灣著名次女高音-翁若珮及天生歌手合唱團等上百名演出者，共同演繹台灣經典曲目，用音樂展現美麗的台灣．勇敢的高雄。
二二八草地音樂會向來是作為高雄春天藝術節每年的首場節目，循例以露天音樂會演出形式，採取草地席地而坐形式，不特別提供座位，要請入場觀眾不要攜帶童軍椅、折疊桌、板凳等進場；也禁帶寵物、嬰兒車、腳踏車入場，禁止使用任何與火相關物品，如吸煙、烤肉等。
《守住台灣》音樂會憑票入場，自從2月8日開始索票至今，即獲得許多市民朋友及愛樂粉絲的熱情支持，主辦單位高市府文化局呼籲已經索票的市民不要錯過現場觀賞這場節目的難得機會，觀眾每一人憑一票入場，也歡迎到場觀眾多加利用大眾運輸工具-輕軌可達直達C21「美術館站」；若無法到場觀賞的民眾仍可透過網路直播觀賞，同步轉播平台有文化部、陳其邁、高雄市政府、高雄春天藝術節、文化高雄、高雄市政府各臉書觀賞。