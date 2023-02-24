SOGO經營權之爭　李恒隆背信無罪

SOGO經營權之爭，前太流董事長李恒隆、會計師賴永吉、前國票金董事長林華德被控涉嫌背信，林華德遭判2年定讞並已服刑完畢，但李恒隆、賴永吉則被法院退回，另案遭起訴。台北地院今（24）日判決李恒隆無罪、賴永吉免訴。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
太平洋建設集團2002年９月間發生財務危機，為避免波及集團金雞母太平洋崇光百貨（SOGO），創辦人章民強委請李恒隆擔任SOGO母公司太平洋投資公司董事長，並與林華德、賴永吉一銅處理增資等紓困事宜，不料，遠東集團砸下40億元稀釋李的股份，奪得經營權。章家因此控告李恒隆等人涉嫌背信、偽造文書。
法院認定，林華德違背章民強委託，未依約履行，依背信罪判處2年定讞，2010年間入獄服刑，2011年假釋出獄，已服刑完畢；李、賴偽造文書部分獲判無罪，背信罪的犯罪事實因不屬於「裁判上一罪」，退回北檢重辦。2019年間，李、賴再依背信罪起訴。
北院認為，依起訴卷證，無法證明李有接受章民強委託，不構成背信罪；賴永吉的時點則已逾追訴時效，判免訴。全案可上訴。
另外，李恒隆為奪回SOGO經營權，在訴訟期間涉透過白手套行賄立委蘇震清、廖國棟等人，北院去年7月判李恒隆1年2月，得易科罰金，緩刑5年，支付公庫1000萬元，褫奪公權3年，案件正在高院審理中。