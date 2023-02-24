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搶人計畫開跑！日本4月推2新簽證　抗擊少子「技術斷層」

▲日本可能會因為少子化問題衝擊勞動人口，於2025年面臨「技術斷層」的處境。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本可能會因為少子化問題衝擊勞動人口，於2025年面臨「技術斷層」的處境。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本經濟產業省曾指出，日本很可能會因為少子化問題衝擊勞動人口，於2025年面臨「技術斷層」的處境，再加上全球搶人才的壓力升高，日本政府持續擬定延攬外國人才的對策，並從吸引藍領勞力延伸到網羅「高等人才」，自4月起將推出2種新的簽證，盼能藉此解決人才短缺問題。

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日本法務省（司法部）表示，隨著全球搶人才的壓力升高，將針對外國高收入者和外國名校大學畢業生提供新的移民日本途徑。對此，移民服務局官員指出，新的移民途徑目的是為了簡化流程，並增加激勵措施，以此吸引外國的一流人才前來日本。

新的簽證將於4月上路，包括日本特殊高技能專業人員的簽證系統（J-Skip）和日本創造未來的個人簽證系統（J-Find）。

J-Skip系統適用於3類人，分別是研究人員、工程師和高層管理人員，只要申請人滿足特定收入和工作經驗規定，就可以跳過當前積分制，獲得高技能的專業簽證。

J-Find系統則是延長外國頂尖大學畢業生在日本的停留期限，以便他們尋找工作，順利獲得日本簽證的外國人才最初可停留5年，未來還有機會得到居留證。司法部表示，這項新政策目標是為了吸引「具有高潛力、有望在未來發揮積極作用的年輕人」。

過去10年來，日本招攬外國人才是採取積分制，共有3萬4726名外國人獲得一級高技能人才的簽證。法務省統計，到2022年6月底，僅剩1萬6131人持有該身份，其他人則已轉移到其他身份，如永久居留權。在新的簽證途徑上路時，積分系統仍會繼續適用高技能專業簽證的外國人才。

日本《共同社》報導，日本政府統計，由於日本勞動力短缺，使外國人留在日本工作的比例提高。截至2022年10月底，在日本工作的外國人達到182萬的歷史新高，較2021年增長5.5％，這主要是由於勞動力短缺，以及外國學生和永久居民幾乎都找到工作。日本的外國勞動力人口，由越南人佔最多，其次是中國、菲律賓。

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