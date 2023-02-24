搶人計畫開跑！日本4月推2新簽證　抗擊少子「技術斷層」

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新的簽證將於4月上路，包括日本特殊高技能專業人員的簽證系統（J-Skip）和日本創造未來的個人簽證系統（J-Find）。
J-Skip系統適用於3類人，分別是研究人員、工程師和高層管理人員，只要申請人滿足特定收入和工作經驗規定，就可以跳過當前積分制，獲得高技能的專業簽證。
J-Find系統則是延長外國頂尖大學畢業生在日本的停留期限，以便他們尋找工作，順利獲得日本簽證的外國人才最初可停留5年，未來還有機會得到居留證。司法部表示，這項新政策目標是為了吸引「具有高潛力、有望在未來發揮積極作用的年輕人」。
過去10年來，日本招攬外國人才是採取積分制，共有3萬4726名外國人獲得一級高技能人才的簽證。法務省統計，到2022年6月底，僅剩1萬6131人持有該身份，其他人則已轉移到其他身份，如永久居留權。在新的簽證途徑上路時，積分系統仍會繼續適用高技能專業簽證的外國人才。
日本《共同社》報導，日本政府統計，由於日本勞動力短缺，使外國人留在日本工作的比例提高。截至2022年10月底，在日本工作的外國人達到182萬的歷史新高，較2021年增長5.5％，這主要是由於勞動力短缺，以及外國學生和永久居民幾乎都找到工作。日本的外國勞動力人口，由越南人佔最多，其次是中國、菲律賓。