何不食肉糜？通膨嚴重買不起食物 英大臣：那就拉長工時
英國近期飽受通貨膨脹所苦，就連原先的中產階級，很多日子都快過不下去了，更別提弱勢家庭，紛紛哀號要政府多想想辦法。不過，英國環境食品與鄉村事務大臣科菲（Therese Coffey）的一番「驚世言論」卻讓她遭到撻伐，因為她聲稱，那些為了食物和帳單苦苦掙扎的英國人，應該「多工作幾個小時」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《每日郵報》等英媒報導，科菲在英國政壇向來以「出言不遜」聞名，近日她在下議院的言論更被貼上「駭人聽聞」的標籤，視她為「災難科菲」。理由是她在面對工黨議員馬斯凱爾（Rachael Maskell）關於英國人買不起食品、食品價格已上漲16.8%的質詢時，回應說英國是歐洲食品支出比例最低的國家之一，若還是買不起食物、付不起帳單，增加收入可能是最佳方式之一，包含提高技能以獲取更高收入。
在聽到科菲的回應後，馬斯凱爾直呼「這太可怕了」，批評對方將買不起食物的責任推給人民，希望他們工作更長時間來養活自己：「人們正在挨餓，常常限制自己每天只吃一頓小餐，或者完全不吃東西。現在是她的（科菲）政府支持有需要的家庭的時候，而不是要他們更努力的工作。」怒控政府根本就與一般百姓的生活脫節。
科菲還表示，吃大頭菜（turnips）有助於緩解蔬果短缺的問題，說英國消費者應該「珍惜」本土農產品，而不一定非要吃生菜或番茄，這些因西班牙、葡萄牙及北非蔬果歉收影響，導致進口供應吃緊的東西。
缺乏情商的回答，讓英國自由民主黨領袖戴維爵士（Sir Ed Davey）都忍不住搖頭，說科菲的「多吃大頭菜」策略，簡直就是18世紀法國皇后瑪麗安東尼（Marie Antionette）「沒麵包，那為何不吃蛋糕」的翻版。