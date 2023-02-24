星巴克春季系列開賣 滿滿櫻花粉超療癒、掛耳設計獲好評
過年農曆春節後，正式宣告春天的到來，每天都得來上一杯的咖啡，當然也要有春季感！星巴克再度推出期間限定的春季限定系列，包含春季綜合濾掛咖啡、春季限定咖啡豆，除了外包裝時尚粉嫩之外，搭配星巴克獨特摺紙式掛耳設計，在家也能隨時優雅地擁有星巴克門市的高品質享受，即日起已經在連鎖賣場可以購買，絕對是今年度的星巴克粉必收產品。
生活中心/綜合報導
星巴克春季綜合濾掛咖啡粉嫩包裝吸睛，風味是嚴選來自於拉丁美洲及東非的中度烘焙咖啡豆，帶有牛奶巧克力及甜橙的平衡圓潤風味，完美詮釋春暖花開時節溫潤、又帶有些果香的春季氣息，隨時在家手沖一杯，療癒感滿分。
為了回饋廣大的粉絲，星巴克今年全新推出濾掛咖啡精選風味組合，內含2盒限定春季綜合濾掛咖啡，與2盒家常咖啡濾掛咖啡，一次滿足不同風味的咖啡選擇。就有網友po文分享指出，在連鎖賣場採買時，看到一大落的粉色，瞬間覺得很療癒，直呼「櫻花粉也太美了！星巴克的包裝果然不會讓人失望。」
至於濾掛咖啡部分，嚴選100%阿拉比卡咖啡豆，更採用星巴克獨特、靈感來自日本工藝的摺紙式掛耳設計，讓咖啡粉獨立於杯子上，不會過度浸潤，呈現乾淨香醇風味，解決一般咖啡濾袋不好控制浸泡時間與濃淡、掛耳易脫落等，不但顏值高，在家更可隨時來杯新鮮美味的星巴克咖啡。
有網友大讚這個設計，可以完美「站」在杯子上，而且站得很穩，「真心感謝這個設計！」讓咖啡裡不會有渣渣殘留，要丟棄或是當做除臭用也不會沾手，真的是愛喝濾掛咖啡消費者的福音。
若是喜歡自己研磨咖啡，限期推出春季限定咖啡豆同樣選用100%阿拉比卡咖啡豆，帶有牛奶巧克力與甜橙風味，非常適合春季的午後來上一杯，享受高質感的在家下午茶。