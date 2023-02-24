巷仔內／憂戰爭升級　北約提供烏克蘭F-16戰機有困難

我是廣告 請繼續往下閱讀
1991年蘇聯解體後，烏克蘭接收200架MiG-29戰機，但由於國家財政困窘，僅維持36架MiG-29與18架Su-27戰機維持戰備。俄烏戰爭開戰後，烏軍MiG-29負責攔截俄羅斯軍機任務，烏克蘭官方在戰爭初期曾以「基輔之鬼」大舉宣傳MiG-29戰果，但烏克蘭空軍戰機其實損失慘重，光是MiG-29就有超過20架被擊落。
雖然在西方國家協助改裝下，烏克蘭MiG-29能掛載美製AGM-88反輻射飛彈攻擊俄羅斯地面部隊，波蘭也移交所有的MiG-29戰機零組件與能用武器給烏靠蘭，但由於波蘭移交MiG-29戰機計畫卡關，加上烏克蘭位於利維夫（Lviv）的飛機工廠已遭轟炸摧毀，使得烏克蘭失去MiG-29後續改良能力，也讓基輔方面對再引進MiG-29戰機興趣缺缺，指名要美國提供二手的F-16戰機。
烏克蘭苦盼F-16戰機
越戰期間，美國海、空軍F-4幽靈式戰機遭遇北越空軍操作靈活、結構簡單的MiG-21戰機討不到甜頭，因此美國空軍「輕戰機黑手黨」開始催生一款輕型戰機，與F-15戰機做高低搭配。當時共有兩家廠商參與美國空軍輕型戰機投標，一家是通用動力的YF-16，另一家是諾斯洛普的YF-17，後來美國空軍宣布YF-16得標，成為日後的F-16戰機。
F-16戰機的特色是操作／養護成本低廉，空對空纏鬥性能優異，根據2022年美國國防部公布主力戰機操作成本F-16C型戰機約11,399美元（約合新台幣31.73萬元），操作成本約為F-22隱形戰機的1/5。國軍三型主力戰機中，F-16A/B型的每小時操作成本也比IDF經國號與幻象2000戰機低。
F-16戰機全球銷量超過4500架，包括美國、北約、南韓、以色列、新加坡、中東多個國家都是用戶，通用動力將戰機部門賣給洛克希德馬丁公司後，F-16戰機生產線仍在運作中。不過，隨著美軍與北約國家陸續換裝F-35隱形戰機後，將有大批二手F-16戰機除役，因此烏克蘭希望能夠獲得這些除役戰機。
不過，烏克蘭過去是採用俄系武器的華沙公約國家，武器系統本就跟北約體系不相容，波蘭與捷克等國在加入北約後就花了不少時間與預算汰換前蘇聯時期服役的武器，且按照美軍標準，協助外國訓練一個合格的F-16飛行員需要500小時的飛行時數，若美國願意提供F-16戰機也趕不上春季反攻。
事實上，最令美國擔憂的是烏軍將F-16作為攻擊性武器，攻擊俄羅斯境內的目標，激怒莫斯科，導致戰爭升級。我國國防部在1980年向美方提出採購F-16戰機的意願，但是華府待憂激怒中國，遲遲不願點頭，直到1989年天安門事件後，中國遭西方制裁，以及1992年美國老布希總統為了爭取德州F-16生產線員工的選票，才不顧北京反對，拍板宣布售台150架F-16A/B型戰機。
北約國家將俄烏戰爭視為代理人戰爭，希望透過烏克蘭削弱俄羅斯的力量，援助戰車也是經過半年以上的商討，戰機因為是更具攻擊性武器，若提供F-16戰機恐怕會激怒莫斯科當局，讓戰爭失控，因此拜登總統儘管面對烏克蘭不斷請求，仍不願點頭提供武器。