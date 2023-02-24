高雄月票399南台最貴 李雅靜：不懂陳其邁在高興什麼？
高雄市長陳其邁昨（23）日公布高雄月票方案，其中高雄市區任你跑價格為399元，但國民黨議員李雅靜指出，她原本也很開心，不過，當發現台南市及屏東縣只要299吃到飽後，完全笑不出來，價格是南台灣最貴，「搞不懂陳其邁市長在高興什麼？」。
記者鄭婷襄／高雄報導
行政院會昨日通過「中央促進公共運輸使用方案」，高雄市政府也接著宣布，南高屏城際通勤月票將定價999元，而高雄市區通勤月票降價至399元，李雅靜指出，昨天陳其邁市長歡天喜地的召開記者會，她原本也很開心，不過，當發現台南市及屏東縣也相繼宣布之後，「還笑咧！連微笑都擠不出來了！也很納悶陳其邁市長不知道在高興什麼？」。
李雅靜表示，高雄市區通勤月票399元、台南市區通勤月票299元、屏東縣區通勤月票299元，台南、屏東都是299吃到飽，唯獨高雄是399讓市民氣到飽，李雅靜氣得直罵「陳其邁市長，我如果是您的話，我絕對笑不出來，也絕對跟中央力爭，決不讓鄉親399氣到飽」。
有議員「搞不懂陳其邁市長在高興什麼？」，但基進黨議員張博洋則是不解國民黨議員「在生氣什麼？」張博洋說，高雄人的通勤方式，比隔壁兩個縣市多了捷運、輕軌、渡輪，選擇多，成本就高，當然票價會比較高，也不是說票價比較高就不好，因為另個角度來說，就是你比別人多更多的交通載具以及路線選擇，票價比隔壁縣市多100元，也只是剛好反映成本而已。
張博洋指出，從折扣程度部分來看，高雄月票從1250元降價至每月399元，約打三折；台南月票從350元降至299，約打85折，怎麼看都是高雄跳樓大拍賣啊；張博洋認為，每個縣市的交通規劃跟載具種類一開始就不一樣，本來就不應該用「誰比較便宜？」來做衡量的標準。