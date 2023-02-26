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小學生超商內「腳翹上桌」被制止！反嗆：全家就是我家

▲原PO在全家便利超商看見三名行為脫序的小學生。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲原PO在全家便利超商看見三名行為脫序的小學生。（圖／臉書社團《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

公共場合應注意自身禮儀！有網友發文抱怨，有三名小學生在全家便利商店中占用多張桌子，並且做出將腳放在桌上的脫序行為，一旁阿伯看不下去勸阻，卻遭孩子反嗆「不懂什麼叫全家就是我家嗎？」，讓當天店員及其他客人相當傻眼。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示某天看見三名國小生在超商占用三張桌子，其中兩名邊用手機打電動邊大呼小叫，有位甚至直接將腳翹上桌子，旁邊的阿伯便出聲提醒把腳放下，不料孩子竟反嗆「全家就是我家啊！」，阿伯氣得罵他們沒家教，並解釋這樣做很沒衛生，小學生卻認為自己沒有問題，接著嘲笑阿伯不懂全家就是我家的意思。

▲全家和Gogoro Network合作，今年底前將有200家門市可提供機車電池交換服務。（圖／業者提供）
▲原PO看見有小學生在全家店內的公共桌椅區大呼小叫。（示意圖，非當事店家／業者提供）
原PO表示這家全家位於臺南市北區文元國小隔壁，下課時間常會看到許多孩子在裡面使用公共桌椅，並且將環境弄得亂七八糟，店員對此無能為力，其他客人看了也很無奈，原PO嘆道：「如果我是店員，遇到這種情況真的也不知所措」。

網友回覆「腳放桌上…..小朋友的家長有沒有在教導……無法無天」、「現在孩子聽到沒家教好像很爽，不會感到恥辱」、「拍下來交給學校處理，硬吵沒有用」、「現在小孩管教都推給學校老師 ，小孩做錯什麼事，恐龍家長就喊都是學校老師不會教，小孩是家長的還是老師的，只會生不會教的恐龍家長」。 （編輯：李惠婷）

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