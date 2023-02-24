亮數據澄清流言　林明溱：綠營想拿打擊顏寬恒那套對付我

我是廣告 請繼續往下閱讀
林家興說，林明溱任內不但創下南投農產品外銷破億佳績，更讓觀光人數近乎翻倍，由488萬成長到751萬，簡直是南投最佳推銷員。相信南投鄉親會選擇「務實經貿」的林明溱，而非「務實台獨」、擋疫苗挺萊豬的賴清德與蔡培慧。
日前瘋傳一段「我總共捐給我兒子760萬」、「2300萬是豪宅嗎？只有50幾坪而已」的錄音檔，林家興指出，那是17日公開的媒體聯訪內容，卻被移花接木做文章；近來不少選民接到所謂「民調電話」，卻只針對所謂的林明溱爭議誘導追問，根本是假民調之名進行認知作戰。
針對買房爭議，林家興說，兩戶房子第一棟是林明溱長子買的，夫婦倆擔任公教人員主管、存款20幾年也揹了房貸。至於次子名下的房子，總共花2281萬，也有1500萬的房貸，其中建物103多坪、土地80.99坪，平均1坪約11.9萬。絕非⺠進黨所謂1坪4、50萬的豪宅，「民進黨數學不好，是笨還是壞？」
對於「5年去中國大陸84次」假訊息，林家興說，真正由縣府自辦、林明溱因公出訪的次數，5年僅有14次，其中11次到大陸、港澳地區。⺠進黨執政兩岸關係緊張、導致南投農產品卡關，林明溱努力外銷，8年任期展售49場次，總共直接外銷5,691萬元、農⺠團體外銷6192萬元，外銷破億的亮眼成績相信對得起南投鄉親；到南投的遊客人次也從上任之初488萬人，成⻑到疫情前的751萬人。他批評⺠進黨為選舉抹黑林明溱、抹煞縣府團隊貢獻，「務實台獨」能幫南投外銷農產品嗎？
林明溱指出，民進黨想用中二選區打擊顏寬恒那套來對付他，他當8年縣長沒有什麼可以抹黑，他已向法院提告，盼司法能遏止造謠。