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赴監察院舉發陳宗彥　國民黨團喊話監委徹查究責

▲立法院國民黨團今前往監察院舉發陳宗彥，喊話監委撤查還給全民一個交代，並追究法律、行政與政治責任。（圖／國民黨提供）
▲立法院國民黨團今前往監察院舉發陳宗彥，喊話監委撤查還給全民一個交代，並追究法律、行政與政治責任。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

前行政院發言人陳宗彥日前遭爆料，11年前任台南市政府期間，涉常態性接受酒店業者性招待，後續更扯出台南地檢署當時以查無犯罪嫌疑簽結疑雲。對此，立法院國民黨團今（24）日前往監察院進行舉發，要求監委撤查此案，並給全民一個交代，且追究法律、行政與政治責任，告訴大家小芸是誰？

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國民黨團今前往監察院前舉行「陳宗彥別拿逃避當負責」記者會，並於會後舉發陳宗彥。總召曾銘宗表示，陳宗彥案涉及三大責任包括，一、法律責任，盼檢調依法快速偵辦；二、行政責任，當時台南地檢署簽結，台南地檢署與廉政署，有無把喝花酒情事，通報當時的台南市政府?；三、政治責任，陳宗彥從台南市民政局長、新聞處長，至內政部政務次長到政院發言人，是由誰所任命？要不要出來道歉並追究政治責任？

國民黨團書記長謝衣鳳指出，陳宗彥案涉及公務人員懲戒法，例如總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，監察院曾已11比0，彈劾送懲戒法院審理，並判處撤職與停止任用3年確定。他呼籲若監察員有良心還沒睡著，就應追究陳宗彥行政與政治責任。

國民黨立委費鴻泰則問陳宗彥，應告訴大家小芸是誰？不要以為一走了之就沒事，跟業者勾搭牽涉到多少利益輸送，都必須要回答。他也揚言，若陳宗彥不說明，屆時民進黨主席賴清德下半年要參選總統時，國民黨團將會不斷詢問這個問題，他更要求「監察院要像個樣子」，連疫苗採購彈劾都不敢，監委們是玩假的嗎？只拿錢不辦事？

國民黨立委李德維說，今到監察院提出相關舉發，盼監察院能趕快醒來，針對相關人及政府機關疏失做出了解，並給全民一個交代。他強調，這不僅牽涉到官員貞操與官箴，更有行政機關或法務機關疏失問題，過去賴清德當台南市長期間，有無牽涉到其中？監察院應給全民一個答案。

國民黨團副書記長鄭正鈐則表示，他們昨晚6點發起記者會通知，今早要到監察院申告，結果監察院昨天卻主動說，有監委自動要辦陳宗彥案。他質疑，該案11年前是賴清德擔任台南市長，據媒體爆料賴清德也知情，但事情到至今年2月有立委陸續爆料，監委都沒有任何動作，到底是想把此事查出來？還是想要持續護航？他們會持續監督。

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