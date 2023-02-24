赴監察院舉發陳宗彥　國民黨團喊話監委徹查究責

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨團書記長謝衣鳳指出，陳宗彥案涉及公務人員懲戒法，例如總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，監察院曾已11比0，彈劾送懲戒法院審理，並判處撤職與停止任用3年確定。他呼籲若監察員有良心還沒睡著，就應追究陳宗彥行政與政治責任。
國民黨立委費鴻泰則問陳宗彥，應告訴大家小芸是誰？不要以為一走了之就沒事，跟業者勾搭牽涉到多少利益輸送，都必須要回答。他也揚言，若陳宗彥不說明，屆時民進黨主席賴清德下半年要參選總統時，國民黨團將會不斷詢問這個問題，他更要求「監察院要像個樣子」，連疫苗採購彈劾都不敢，監委們是玩假的嗎？只拿錢不辦事？
國民黨立委李德維說，今到監察院提出相關舉發，盼監察院能趕快醒來，針對相關人及政府機關疏失做出了解，並給全民一個交代。他強調，這不僅牽涉到官員貞操與官箴，更有行政機關或法務機關疏失問題，過去賴清德當台南市長期間，有無牽涉到其中？監察院應給全民一個答案。
國民黨團副書記長鄭正鈐則表示，他們昨晚6點發起記者會通知，今早要到監察院申告，結果監察院昨天卻主動說，有監委自動要辦陳宗彥案。他質疑，該案11年前是賴清德擔任台南市長，據媒體爆料賴清德也知情，但事情到至今年2月有立委陸續爆料，監委都沒有任何動作，到底是想把此事查出來？還是想要持續護航？他們會持續監督。