《霍格華茲的傳承》2週賣1200萬套！全球瘋玩創258億營收
超級遊戲大作《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy）在2月10日上市後引發全球熱潮，而台灣也不例外，許多經銷商都表明下一批現貨將在3月初才拿得到，而官方日前也公開分享，《霍格華茲的傳承》在上市兩週後已經賣出超過1200萬套，全球銷售金額衝破8.5億美元（約258億台幣），短時間就登上華納兄弟遊戲（Warner Bros. Games）作品中的第一名，眾多網友也盛讚「哈利波特這個IP太強了！」
記者張志浩/綜合報導
據國外知名媒體Variety揭露，《霍格華茲的傳承》上市兩週賣出超過1200萬套，全球銷售金額衝破8.5億美元，資訊一出不久後，華納兄弟遊戲也認證轉推了該則消息，並表示， 從2月10日遊戲發佈到2月21日，總遊玩時數已經超過2.67億小時，令玩家為之瘋狂的程度，讓人想起去年另一款大作《艾爾登法環》的盛況。
不僅如此，《霍格華茲的傳承》也在直播平台圖奇（Twitch）打破單人類遊戲的紀錄，光是在遊戲上市當天，最高同時觀看人數就超過128萬人；令全球玩家較失望的，應該就是《霍格華茲的傳承》目前確定不會推出DLC內容，官方希望在完善現階段遊戲內的世界。
雖然《霍格華茲的傳承》各項討論度都極高，但它也仍衍生不少風波，其中就包括跨性別團體對抗《哈利波特》作者 J‧K‧羅琳的戰爭延伸到遊戲，讓LGBTQ+ 族群發起抵制，不過仍敵不過各國玩家仍對《哈利波特》IP的喜愛，讓《霍格華茲的傳承》成功繳出一張漂亮的成績單。