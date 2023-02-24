歷史建築「正氣樓」失火　屏檢警到彰化逮到縱火犯

位於屏東市建國路的屏東榮總院區旁歷史建築「正氣樓」在2月5日凌晨發生火災，屏東縣長周春米指示屏東縣政府警察局立即偕同消防局啟動調查是否有人為縱火的可能性，經檢警調查、以車追人，查到41歲的徐男涉案，但人已離開屏東不知去向，警方透過內政部「協作平臺」的機制，查獲遠在196公里外彰化的徐姓犯嫌，因男子涉犯公共危險罪、有逃亡之虞，檢方向屏東地院聲押獲准。
記者鄭婷襄／屏東報導
歷史建築「正氣樓」失火，經過警消初步調查無法排除人為縱火的可能性，因此立即組成專案小組，並調閱周邊監視器做地毯式清查，了解附近起火前後人車出入情形，發現1名男子行跡異常非常可疑涉有重嫌，但因該男子以自行車為交通工具而不易以車追人，專案人員經過一番努力查知涉案人為41歲的徐姓男，但徐男於案發後已搭車離開屏東不知去向。
全案經報請屏東地方檢察署檢察官指揮後，由檢察官開具拘票指揮專案小組成員執行拘提，專案小組除持續監控徐嫌是否返回屏東外，也透過內政部警政署所建置的「協作平臺」主動出擊，將徐嫌相關資料通報全國警察機關所屬員警協助查緝。
終於在於2月22日下午2點半左右接獲彰化縣警察局彰化分局民族路派出所通報，員警在彰化市區巡邏時盤查到徐嫌，遂將人帶返民族路派出所後由屏東分局偵查隊派員北上彰化將徐嫌帶返屏東接受調查，順利查獲遠在196公里外彰化的徐姓犯嫌。
因徐嫌居無定所，且犯案後刻意繞行及掩飾有逃匿之舉，承辦檢察官訊後認為徐男涉有放火燒燬現非供人使用建物之罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯行之虞，向法院聲請羈押，並親自到庭論告，經法院於昨日晚間裁准。