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害慘消費者！消基會：「履約擔保」制度需檢討

▲近期又傳出爛尾樓、店家無預警停業導致消費者權益受損的案例，消基會再次呼籲「預付型消費」模式，應規劃完善的履約擔保制度配套。（圖／NOWnews資料照片）
▲近期又傳出爛尾樓、店家無預警停業導致消費者權益受損的案例，消基會再次呼籲「預付型消費」模式，應規劃完善的履約擔保制度配套。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志浩/綜合報導

受到原物料上漲、缺工缺料等影響，近期又傳出爛尾樓事件！中華民國消費者文教基金會指出，新北市樹林區「凱旋大苑」預售案於去年10月31日傳出爛尾樓事件，建商沅臻建設因流動資金不足，暫時停工；此外，連鎖補習班「英代外語」農曆年前也無預警通知學員「無力支撐下去」、不再提供授課服務，受害學員至少200人，有鑒於上述種種案例，消基會再次呼籲「預付型消費」模式，應規劃完善的「履約擔保制度」配套，保障民眾權益。

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消基會表示，「凱旋大苑」在停工後，信託專戶餘額約7千萬，該公司也在11月1日宣布解散，對消費者來說，終其一生積蓄買到居住處所沒了何其無辜？英代外語歇業後，雖有用「同業互保」向性質相當的補習班換取等值服務，但1月12日起至2月9日，仍收到41位消費者做書面申訴。

消基會消費者報導雜誌社社長許宏宇指出，目前各類「預付型交易定型化契約」辦理履約擔保的方式分為「銀行履約保證」、「提撥專款入信託帳戶」、「同業互保」、「公會連保」、「履約保證保險」、「由主管機關許可之履約保證」等6種，凱旋大苑案使用的是「提撥專款入信託帳戶」，「英代外語」則是「同業互保」。

▲（圖／消基會臉書）
▲消基會呼籲行政院消保處應該帶頭發動22縣市政府主管機關，定期針對27類應提供履約保證的企業經營者，進行徹底的查核行動。（圖／消基會臉書）
許宏宇說明，目前以將消費者所預付的款項，提撥一定成數，進入業者的信託專戶，是最多案子使用的履約擔保方式，但信託專戶的款項如何處管理，如何撥用？並未見主管機關的監理制度，且當業者倒閉或積欠巨額債務時，債權人還是需要就帳戶中款項，聲請強制執行，對消費者的權益完全無任何保障。

同業互保部分，許宏宇認為，即使消費者願意接受同性質的補習班擔起繼續履約的責任，但原則上也不會以退費方式解決爭議，而是或要求消費者需補差額，或更動在師資、上課進度、方式、時間、地點等，這樣的作法並不符合消費者期待，因此消費者權益得為保障者，實載非常有限。

消基會董事長吳榮達則說道，目前檯面上履約擔保的方式很多，但仍出現不少類似凱旋大苑和英代外語的案例，顯見主管機關對履約擔保制度的完善還有一段距離，除了呼籲行政院消保處應該帶頭發動22縣市政府主管機關，定期針對27類應提供履約保證的企業經營者，進行徹底的查核行動外，也希望消費者在簽訂契約時，能全盤了解內容和後續可能面對問題的處理方式，再決定是否作出消費行為。

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