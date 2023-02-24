害慘消費者！消基會：「履約擔保」制度需檢討

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消基會消費者報導雜誌社社長許宏宇指出，目前各類「預付型交易定型化契約」辦理履約擔保的方式分為「銀行履約保證」、「提撥專款入信託帳戶」、「同業互保」、「公會連保」、「履約保證保險」、「由主管機關許可之履約保證」等6種，凱旋大苑案使用的是「提撥專款入信託帳戶」，「英代外語」則是「同業互保」。
許宏宇說明，目前以將消費者所預付的款項，提撥一定成數，進入業者的信託專戶，是最多案子使用的履約擔保方式，但信託專戶的款項如何處管理，如何撥用？並未見主管機關的監理制度，且當業者倒閉或積欠巨額債務時，債權人還是需要就帳戶中款項，聲請強制執行，對消費者的權益完全無任何保障。
同業互保部分，許宏宇認為，即使消費者願意接受同性質的補習班擔起繼續履約的責任，但原則上也不會以退費方式解決爭議，而是或要求消費者需補差額，或更動在師資、上課進度、方式、時間、地點等，這樣的作法並不符合消費者期待，因此消費者權益得為保障者，實載非常有限。
消基會董事長吳榮達則說道，目前檯面上履約擔保的方式很多，但仍出現不少類似凱旋大苑和英代外語的案例，顯見主管機關對履約擔保制度的完善還有一段距離，除了呼籲行政院消保處應該帶頭發動22縣市政府主管機關，定期針對27類應提供履約保證的企業經營者，進行徹底的查核行動外，也希望消費者在簽訂契約時，能全盤了解內容和後續可能面對問題的處理方式，再決定是否作出消費行為。