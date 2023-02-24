HOLA首家Outlet店！家具家飾「下殺3折」　全店亮點看這

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HOLA Outlet精選品牌好物，包含日本TOLI拼接地墊、義大利Bassetti床寢皆是限量絕版品，另外現場還有美國白宮電影院使用的La-Z-Boy展示品出清，讓幸運的消費者挖寶。像是Bassetti採100%純棉面料，運用獨家歐洲印染技術與頂級環保英丹士林染料印成，不含重金屬，色彩牢固度高且透氣性佳。美國白宮御用的百年經典品牌La-Z-Boy，擁有多項商品專利，俐落線條勾勒出經典外觀，厚實包覆性瞬緩全身壓力，是平常較不易入手旗艦款家具，而HOLA Outlet則獨家釋出少量展示品特賣，可遇不可求，消費者可趁勢入手。
亮點二：小型家飾便宜入手，一秒改變居家風格
年輕家庭剛購屋或想改變居家風格但沒有足夠預算，越來越多消費者選擇以家居佈置轉換空間氛圍，其中抱枕、地毯等織品是最有效的選項。小型居家織品具有容易搭配的特性，可依據心情、季節或流行元素，混搭不同材質抱枕、桌巾、地毯等家飾，任意變換風格與空間，在HOLA Outlet以3折起超優惠價格選購不心痛。
亮點三：超夯迪士尼系列家具、防蟎寢具，HOLA Outlet最低5折
HOLA Outlet另一大看點是迪士尼系列家居用品，除米奇、唐老鴨、小熊維尼、奇奇蒂蒂等經典角色外，更有皮克斯系列商品等著粉絲挖寶，滿足兒童、大人裝點臥室的童心。且台灣氣候因素讓小朋友過敏源90%來自塵蟎，每晚長時間接觸的寢具更是父母需要額外關注的細節，HOLA兒童寢具系列採用日本大和防蟎抗菌處理，可有效預防細菌、塵蟎及其他過敏原在床墊及棉被內滋生，圖案設計更有恐龍、小羊、公主、汽車等眾多款式提供挑選，無論是迪士尼、皮克斯、防蟎寢具系列通通優惠5折起。
同時，IKEA今年也有破百項商品再創低價，降價最多的為FILLAN雙人獨立筒彈簧床墊原價15,490元，特價11,900元，現省$3,590元；熱門銅板小物DOFTFUNKIA隔熱手套原價79元，特價59元2件裝，低價平均一件不到30元；還有FABLER餐具、TROFAST白色兒童收納盒，通通百元內就能帶回家。並且經典熱銷的RÅSHULT推車，能提供額外儲物空間，收納廚具、化妝品或文具用品都適合，滑輪設計讓你走到哪移到哪，搭配HÖGSMA砧板一起購買，即享合購價790元。