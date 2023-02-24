48歲簡沛恩愛離家出走！「秀性感蠻腰」認旅行最在意1事

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但這幾年簡沛恩漸漸得比較放鬆，對旅遊的行程安排比較隨性，以前一年要出國好幾次，現在是好幾年沒出國，所以這次旅行，簡沛恩只說「時間地點你們隨便挑，唯一我要決定的就是─訂飯店！」因為她覺得飯店住得舒服、包含飯店味道、一進去的感覺、整體氛圍，對旅行來說非常重要，也會影響整個旅程。「像我這次去曼谷就換了三個飯店，一個比較奢華、一個比較度假風、感覺很像峇厘島、一個是比較時尚的。」而曼谷最近最紅的Skywalk當然也有去，「我超級喜歡高的，踏在玻璃的地板往下看，感覺很爽快！」
但平常工作壓力這麼大，不能出國的時候，簡沛恩也很喜歡在台灣享受台灣不同的飯店，這個月她就心血來潮「離家出走」到台北商務飯店住一晚，她也特地和隨行友人拍起VLOG影片，簡沛恩笑說，「沒有要當Youtuber開一個頻道這麼盛大，就是快樂的去玩，想說可以記錄起來，也可以帶粉絲朋友一起開箱不同的飯店。而且我超級會收行李箱，很多小技巧都有拍起來跟大家分享！」影片中除了開箱兩天一夜的行李箱，還有女明星的日常保養、甚至全素顏被突擊，被友人笑說「有化妝跟沒沒化妝完全長一樣！而且根本只是換一個地方繼續工作。」
「其實市區的飯店就很像桃花源，兩天一夜其實就是很簡配的好好放鬆，如同充電一樣。睡醒吃完早午餐就可以直接去工作，早上吃早午餐時，面對著整面落地窗，看著外面的樹蔭，心情更放鬆。有時後換個環境，腦袋也會不一樣，也會引發我更多的靈感。」影片將於今晚八點在簡沛恩的Facebook粉絲團首播。（編輯：郭佩蓉）