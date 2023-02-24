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48歲簡沛恩愛離家出走！「秀性感蠻腰」認旅行最在意1事

▲熱愛旅遊的簡沛恩造訪台北市區酒店，並首次拍攝VLOG 。（圖／楠軒工作室提供）
▲熱愛旅遊的簡沛恩造訪台北市區酒店，並首次拍攝VLOG 。（圖／楠軒工作室提供）

娛樂中心／綜合報導

簡沛恩熱愛旅行，過去兩年因為疫情關係都無法出國，讓她憋的十分難過，今年解禁之後立刻和姐妹們相約曼谷，「我個人平常沒有什麼休閒活動，我最愛的就是旅行，而旅行我最在乎的就是飯店。」

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▲簡沛恩熱愛旅遊，這個月剛到泰國曼谷玩 。（圖／楠軒工作室提供）
▲簡沛恩熱愛旅遊，這個月剛到泰國曼谷玩 。（圖／楠軒工作室提供）
簡沛恩笑說以前旅行她都負責統籌，包含行程、餐廳、時間安排、交通，都要規劃的非常完整，尤其是選擇飯店會最花她的時間，「我愛享受飯店甚至瘋狂到，有一次去曼谷，同一家飯店有4個不同風格的房間，我五天住了3種不同風格的房間。」

但這幾年簡沛恩漸漸得比較放鬆，對旅遊的行程安排比較隨性，以前一年要出國好幾次，現在是好幾年沒出國，所以這次旅行，簡沛恩只說「時間地點你們隨便挑，唯一我要決定的就是─訂飯店！」因為她覺得飯店住得舒服、包含飯店味道、一進去的感覺、整體氛圍，對旅行來說非常重要，也會影響整個旅程。「像我這次去曼谷就換了三個飯店，一個比較奢華、一個比較度假風、感覺很像峇厘島、一個是比較時尚的。」而曼谷最近最紅的Skywalk當然也有去，「我超級喜歡高的，踏在玻璃的地板往下看，感覺很爽快！」

▲簡沛恩也有去曼谷最近最紅Skywalk。（圖／楠軒工作室提供）
▲簡沛恩也有去曼谷最近最紅Skywalk。（圖／楠軒工作室 提供）
但平常工作壓力這麼大，不能出國的時候，簡沛恩也很喜歡在台灣享受台灣不同的飯店，這個月她就心血來潮「離家出走」到台北商務飯店住一晚，她也特地和隨行友人拍起VLOG影片，簡沛恩笑說，「沒有要當Youtuber開一個頻道這麼盛大，就是快樂的去玩，想說可以記錄起來，也可以帶粉絲朋友一起開箱不同的飯店。而且我超級會收行李箱，很多小技巧都有拍起來跟大家分享！」影片中除了開箱兩天一夜的行李箱，還有女明星的日常保養、甚至全素顏被突擊，被友人笑說「有化妝跟沒沒化妝完全長一樣！而且根本只是換一個地方繼續工作。」

▲▼簡沛恩心血來潮「離家出走」到位於台北市南京東路的寒居飯店。（圖／楠軒工作室提供）
▲▼簡沛恩心血來潮「離家出走」到台北飯店住一晚。（圖／楠軒工作室提供）
▲▼簡沛恩心血來潮「離家出走」到位於台北市南京東路的寒居飯店。（圖／楠軒工作室提供）
 
「其實市區的飯店就很像桃花源，兩天一夜其實就是很簡配的好好放鬆，如同充電一樣。睡醒吃完早午餐就可以直接去工作，早上吃早午餐時，面對著整面落地窗，看著外面的樹蔭，心情更放鬆。有時後換個環境，腦袋也會不一樣，也會引發我更多的靈感。」影片將於今晚八點在簡沛恩的Facebook粉絲團首播。（編輯：郭佩蓉）

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