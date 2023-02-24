口罩令放寬　中市交通局：搭乘大眾運輸仍應戴口罩

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交通局長葉昭甫表示，新冠肺炎疫情趨緩，除了戶外不用戴口罩，中央進一步放寬室內戴口罩規定，但於醫療照護機構、公共運輸及特定運具等仍須按規定全程戴口罩，因應大眾運輸具人潮流動量較大，且服務對象不特定等特性，為降低病毒傳播風險，民眾進入公共運輸場站的付費區需要佩戴口罩，但車站大廳等屬於自主決定範圍。
葉昭甫說，民眾搭乘公共運輸及特定運具，包括公車、捷運、傳統小黃、多元化計程車或小黃公車等各式計程車，為保護駕駛及乘客安全，交通局在台中市各主要車站持續宣導，要求乘客及駕駛都應該依規定佩戴口罩，計程車駕駛不論在有無載客狀態下，於計程車排班區或路上巡迴攬客行駛時，都應保持戴口罩，公車、計程車駕駛人也要加強消毒清潔車內環境及設備，共同做好防疫衛生工作。
「乘客若不戴口罩，駕駛可以拒載」交通局強調，防疫不能鬆懈，民眾搭乘大眾運輸運具除了務必全程佩戴口罩，車上也禁止飲食，並盡量少交談，乘客若未戴口罩或在車上飲食，經勸導不聽者，將依照違反「傳染病防治法」規定，可處以3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。
葉昭甫指出，國內民生活動陸續擺脫疫情困擾，觀光產業發展、消費商機逐漸恢復疫情前活絡，吸引海內外遊客到訪台中，台中市大眾運輸提供舒適便捷的環境，捷運、公車、計程車與公共自行車等大眾運具已做好萬全準備，迎接疫後新生活，歡迎全國及世界各地的遊客到台中旅遊。