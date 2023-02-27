缺水危機2／台灣禁再生水當飲用水　新加坡可拿來釀啤酒

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而同樣面臨缺水問題的新加坡，它的再生水用途比台灣廣泛許多，由新加坡公共事務處推出的NEWater（新生水）品牌，將汙水收集後，經過逆滲透、紫外線消毒等處理程序，除了供應給工業使用，在旱季，還將水倒到水庫中，再經過一般的淨水程序，最終成為水龍頭流出來的水。
此外，NEWater還將這些再生水做成瓶裝水，去年更與當地啤酒廠Brewerkz聯手推出NEWbrew（新生啤），用再生水來釀製啤酒，新鮮作法引發國際媒體爭相報導。
新加坡這種接近將再生水拿來做飲用水的做法，在國際罕見。不過除了民生用，再生水也可以拿來做農業使用，以以色列為例，以色列有一半以上的國土是沙漠，水資源匱乏，因此水資源管理成為關鍵課題，根據OECD資料，以色列的廢污水再利用率達94%，其中約87%用於農業灌溉。
至於台灣的再生水應用，目前仍以工業用為主。鳳山再生水廠長王友利表示，技術上，要做到可以民生使用是沒有問題，但是需要克服民眾的心理障礙，「機器不會挑，人會挑，你看這是廁所出來的水做出來的，你的感受就會不一樣。」
「其實在外太空也是一樣，在那上面，他也是廢水回收再處理之後，再提供出來，不然請問一下在外太空，你可以帶那麼多的水上外太空嗎？那邊也要做一個循環，這些都是技術，都可以達到，只是要去克服你心理障礙，這是你排出來的，然後你再回收再利用就是這樣子。」王友利表示。
中原大學環境工程學系江謝令涵認為，再生水還是優先供應工業使用，而若還有更多的再生水，則可以考慮灌溉用。至於民生用水，他認為不是急於現在必須要解決的事情，「不用這麼早挑戰民眾的道德底線，我們有很多可以先做的事。」
台灣的用水比利，農業用水佔比約7成，民生用水佔將進2成、工業用水佔1成，因此若在產業大幅採用再生水之後，仍有多餘的再生水的話，用來灌溉以舒緩用水緊張，也未嘗不可。
對於是否開放灌溉使用再生水，水利署副署長王藝峰說，「我們有在思考這樣的一個方向」，一旦再生水的運轉愈發成熟、包括再生水出意外的風險管控，經評估後「會往前來邁進」，而目前工業用的再生水都還不足的情況下，短期間還是以工業產業用水為主。