與大阪府建築士事務所協會續簽MOU　高雄厝正式邁入4.0

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日本在 COVID-19 蔓延與肆孽之際，並得到高雄市跨海的援助義捐塑料防護衣 (300 件），並感受到高雄市人民至高的關愛與鼓舞。日方再次表達衷心的感謝。由大阪府建築士事務所恊會，帶來大阪府知事以及三個府內市的感謝狀感謝！
林欽榮表示，高雄市以產業轉型、創造就業機會、交通建設、解決空氣汙染為四大優先施政方向，與產業界息息相關，更呼應2050淨零轉型重點，這一次合作意向書擴大由高雄市建築師公會、高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄不動產開發商業同業公會、高雄市景觀工程商業同業公會與日本大阪府建築士事務所協會共六方共同簽署，簽署內容包含聯合國永續發展目標(SDGs)。
林欽榮也指出，高雄厝、太陽光電、智慧建築、立體綠化、綠建築設計、綠色營建、全齡化通用建築、營建與防災技術、社區公共安全技術、永續發展目標SDGs、淨零建築等各項創新技術的交流，借鏡大阪零碳建築與智慧建築經驗，市府與產業界齊心打造高雄市淨零建築實驗場域之規劃、設計方案與審查制度等機制，朝向淨零或負碳、永續環境效益提升之實踐，兼具人性化之通用設計空間方向共同邁進。
工務局表示，在新冠肺炎(COVID 19)疫情影響下，未來高雄厝計畫也將持續精進，思考後疫情時代防疫健康建築概念，導入健康IAQ(Indoor Air Quality 室內空氣品質)加強建築物自然通風環境、太陽光電創能、立體綠化節能的能源轉型、綠建築生活型態轉型等策略，並強化居住安全，若危老建築物重建後設置高雄厝綠能設施，可享重建優惠，提升高雄市民居住生活品質，同時更安全更便利。