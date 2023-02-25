迎接新球季2／球場驗收SOP　專家：先辦測試賽才能打職棒

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球員工會辦公室副主任葉子彧（音同玉）表示，「很多縣市政府舉辦測試賽，為了節省資源不會在晚上舉行，那這就無法測試照明設備，是否會有反光問題等等。」由於職棒球場的使用強度和時間不同，因此他認為，針對新球場的驗收，必須涵蓋測試賽的規劃，尤其要因應職棒的賽事時間舉辦。
所謂的賽事時間，以夏天的賽事為例，下午兩點、五點安排比賽的狀況有所差異，甚至需要考量到日落時間「吃球」的問題，都是測試賽能夠提前掌握的狀況。此外，職棒球員工會發言人趙子維也補充，改建過的球場，或是有大型設備更新過的球場，也需要定調不同程度的測試。
黃忠義建議，可以先行參考該座球場，過去的三級比賽或成棒比賽的使用結果，站在保護三級球員的立場，這些比賽已先由棒協場勘過確認無誤才舉行，而中職以此為參考，也能夠更深入了解球場的使用狀況。
棒球專欄作家文生大叔表示，球場的使用性與前置的球場驗收有關，如果地方政府先建立起完整的驗收球場SOP，那一個球場到底能不能比賽，會在驗收的時候就知道，不會需要用比賽來「測試」。不過他也認為，台灣現行的狀況，就是蓋球場的人不理解使用規則，所以驗收只按照標案和建築圖來執行，導致球團在認養時就會碰到需要大規模整修的問題。
因此以目前條件來看，如果無法完全仰賴地方政府的「驗收」，那聯盟就更該自己做好把關。
制定標準不易！工會籲延伸使用體育署參考手冊
體育署2017年曾發布《運動設施規範及分級分類參考手冊》，粗略將全台棒球場劃分A、B、C、D級，並在其中整理出符合「職棒使用」的球場，該具備哪些條件，以此制定出一套參考標準。
而制定檢驗標準的前提，需要耗費相當的人力與資金，趙子維表示，「體育署的球場體檢計畫花了3百多萬元，但對聯盟而言，編列這筆金額可能是相當困難的事。」因此他建議，聯盟可將教育部體育署的規範手冊作為基礎，訂定更符合聯盟賽用場地的標準。
工會籲「先定調流程」 釐清球團責任
由於中華職棒前20幾年，球團認養球場的風氣不興，因此在球場的把關上，聯盟便擔起主要的責任，不過隨著2014年Lamigo桃猿隊「全猿主場」開始，球團進駐球場的模式慢慢活躍，因此球員工會也建議，聯盟除了制定場地驗收標準，也要釐清責任歸咎問題，當有球團同意在該場地舉辦賽事，就應與當地政府，或球場維護單位合力，將球場整頓成符合聯盟比賽標準的場地。
趙子維表示，「球員是球團的資產，確保主場的用地安全，也是球團的責任。」他強調，球團享受主場效益，就應盡相對應的義務，在賽前確保場地狀態。
而聯盟則是要發揮「踩煞車」的作用，明確場地驗收的流程和時間點，如使用前的勘查、勘查後的改善時間等等，且應在場地不符合使用標準的時候，適時延後或禁止比賽舉行。
目前各球團在認養的主場上，都有自己的維護方式，以中信兄弟、味全、樂天和富邦為例，由負責場地維護的球場公司，以外包形式將紅土、草皮等維護工作，交給專業養護團隊處理。而統一則比較特別，以自行培養人力的方式，負責主場的草皮、紅土維護工作。也因為自行培養場務人力，當統一獅移師到花蓮球場舉行比賽的時候，場務於賽前一個月，會先到場確認球場狀況，將須改善的部分提交給花蓮縣政府，不過場務蘇建達也表示，如果整理結果不佳，他們也會在球賽開打前幾天過去自行處理。
對此，文生大叔則認為，球團的責任僅止於「自己認養」的球場，以羅東、花蓮、嘉義球場的狀況而言，應由聯盟決定場地是否勘辦比賽，「如果場地不佳，球團應該要有可以拒賽的權利，但我想這在台灣是不可能的。」